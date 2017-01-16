أشاد بإنجازات لاعبي الجزيرة السويدي: شمسة أول فتاة تصعد لمنصة «جراند سلام»



تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 أبوظبي(الاتحاد) هنأ محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة لاعبي ولاعبات الجزيرة للجو جيتسو على إنجازاتهم الكبيرة في البطولة، مشيرا إلى أن الجزيرة كان صاحب أوسع مشاركة بين كل الأندية في الدولة بـ 36 لاعباً ولاعبة، بل كان أسرع أندية الدولة تلبية لتوجهات الاتحاد في الاهتمام باللاعبات، ومن أجل ذلك فإننا نتشرف بأن أول ميدالية تحققت للإمارات في جولات أبوظبي جراند سلام للسيدات، كانت من نصيب لاعبتنا شمسة حسن، التي كانت أول فتاة إماراتية تصعد منصات التتويج في أبوظبي جراند سلام، بحصولها على الميدالية البرونزية، ونحن راضون بشكل عام على الإنجازات في المجمل. وعن مردود فتيات الجزيرة تقول عبير السويدي: لاعبتنا شمه يوسف المرر حصلت على الذهبية وأسعدتنا كثيرا مع زميلتها شمسه حسن، وهذه الإنجازات سوف تكون أول الغيث، ويسعدنا أن نكون أصحاب أول إنجاز نسائي في جراند سلام، والجزيرة كان من قبل صاحب المبادرة في أول مشاركة نسائية على مستوى آسيا في دورة الألعاب الشاطئية في بوكيت عن طريق شفاء موسى، ونحن فخورون بأن لاعباتنا شمة وشمسة قمة الجدية والانضباط في التدريبات، وقمة الإصرار على تحقيق الإنجازات.