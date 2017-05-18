تدابير خفية في كواليـس الانتخابـات الإيرانية

يسرى عادل

تنطلق غداً الجمعة انتخابات الرئاسة الإيرانية حيث يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم الرئيس الحالي حسن روحاني ومنافسه إبراهيم رئيسي.

ومما لا شك فيه أن الانتخابات الإيرانية تكتسب أهمية سواء داخل إيران نفسها، أو على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ولدى بعض الدوائر الغربية أيضاً، باعتبارها ستشير إلى نمط ملامح السياسة الإيرانية التي سيحددها مصير الانتخابات كونها منتجة لرئيسٍ ما ينتمي لتيار المحافظين أو الإصلاحيين، وهذا بدوره يشكل طبيعة ومستقبل التحرك الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة ساخنة، وحبلى بالتوترات، وكذلك مستقبل العلاقة بين العواصم الغربية وطهران، رغم أن الفوارق ليست كبيرة عادة بين صناع السياسة الإيرانية، الذين غالباً ما يخضعون لسطوة السلطة الدينية المهيمنة تحت عباءة ولاية الفقيه، لا سيما فيما يتعلق بنزعات إيران التوسعية، أو علاقاتها مع دول الجوار.

الترشح حق للجميــع.. ولكـــن!

من المهم خلال التطرق إلى الانتخابات الرئاسية في إيران، التوقف عند آلية هذه الانتخابات، والمحددات التي تتحكم بها.. فكما هو معروف يقوم الشعب بانتخاب رئيس إيران لمدة أربع سنوات، وذلك منذ أول انتخابات رئاسية أجريت في هذا البلد عام 1980، في أعقاب الثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979، والتي أسفرت عن الإطاحة بالنظام الملكي. وحسب الدستور الإيراني تنص المادة 115 من الدستور على توفر المواصفات التالية في الرئيس: