27 قتيلاً وجريحاً باعتداء انتحاري ضرب مبنى تلفزيون شرق أفغانستان

عواصم (وكالات)

اقتحم انتحاريون، صباح أمس، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغاني في قلب جلال آباد كبرى مدن ولاية ننكرهار شرق البلاد، ما أدى ل تبادل إطلاق نار وتفجيرات أوقعت 10 قتلى بينهم المهاجمون الـ 4، وإصابة 17 آخرين، قبل سيطرة قوات الأمن على الوضع التي استغرقت 4 ساعات. وقالت وكالة «أعماق» التابعة «لداعش» في بيان على خدمة تلجرام، إن مقاتلين من التنظيم شنوا الاعتداء داخل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الواقع قرب مجمع الحاكم بجلال آباد.

وأسس التنظيم الإرهابي معقلاً له في إقليم ننكرهار المجاور لباكستان، حيث يتقاتل كلاً من «طالبان» والقوات الأفغانية.

وسُمع دوي إطلاق نيران كثيف خلال الهجوم من المنطقة الواقعة حول مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الواقع بالقرب من مجمع الحاكم في جلال آباد عاصمة ننكرهار.

وصرح المتحدث باسم الحكومة عطاء الله خوغياني عقب انتهاء الهجوم بأن «المسلحين الأربعة الذين دخلوا مبنى الهيئة قتلوا» برصاص الأمن. وأكد أن «6 مدنيين على الأقل، أحدهما حارس التلفزيون، قتلا وأصيب 17 آخرين»، بينما ذكر أحد العاملين في المجال الصحي أن العديد من هؤلاء نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية. وقال مصور بالإذاعة والتلفزيون، إنه فر من المبنى فور بدء إطلاق النار، إلا أن بعض زملائه بقوا محتجزين في الداخل إلى ما بعد مقتل المهاجمين.