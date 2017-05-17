بوتين يعرض تسليم الكونجرس «محضر» لقاء ترامب ولافروف

موسكو (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: «المزاعم التي ترددها أوساط أميركية حول إفشاء الرئيس دونالد ترامب «أسراراً» لروسيا، تدل على «استفحال انفصام سياسي» هناك، واقترح كشف مضمون اللقاء بين ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف». وهذا أول تعليق علني لبوتين على فضيحة المعلومات السرية التي كشفتها صحيفة «واشنطن بوست»، في حين لم يتوقف ترامب، خلال الأشهر الأربعة من حكمه، عن الرد أو تبرير علاقاته مع روسيا.

وبعد أسبوع من الإقالة المفاجئة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» جيمس كومي، اتهم ترامب «بالثرثرة» مع الدبلوماسيين الروس، إضافة إلى العمل على إنهاء تحقيق تجريه مكتب التحقيقات حول علاقات محتملة بين فريقه الانتخابي وروسيا.

وخلال مؤتمر صحفي في سوتشي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، رد بوتين على أسئلة بلهجة تجمع بين التهكم والنقد، قائلاً «عليَّ أن أوجه توبيخاً لسيرجي لافروف لأنه لم يتقاسم هذه المعلومات السرية معنا. لا معي ولا مع مسؤولي الاستخبارات الروسية». ثم أضاف بلهجة أكثر جدية: «إذا وافقت الإدارة الأميركية، نحن مستعدون، لأن نقدم تسجيلاً للحوار (محضر مكتوب بخط اليد) الذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونجرس الأميركي».