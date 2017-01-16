«أبوظبي» تنظم بطولة العالم الشاطئية يناير 2018

أمين الدوبلي( أبوظبي)

أشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجو جيتسو بدور واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم تطور لعبة الجو جيتسو على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، كما أشاد بمستوى التنظيم الاحترافي للجولة الرابعة من «بطولة أبوظبي جراند سلام» التي أقيمت في صالة أيبيك أرينا يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأشار الأعضاء إلى أن هذا التميز ليس غريباً على أبوظبي، لأنها قدمت وتقدم للعالم نموذجاً عالي الجودة والكفاءة في مجالات التنظيم والتسويق والدعاية والمستوى الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولي للجو جيتسو، مساء أمس الأول في أبوظبي، برئاسة اليوناني بانايوتوس وحضور عبد المنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، وتوفين بروج رئيس الاتحاد الأفريقي، وروبيرت بيرس رئيس الاتحاد الأوروبي، وكلوديا بهنيك عضو المكتب التنفيذي، رئيسة لجنة اللاعبين، وإيجور لنزوني عضو المكتب التنفيذي، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ود. جعفر مظفر عضو المكتب التنفيذي، رئيس لجنة العلاقات الدولية، والبروفيسور تومو بوريسوف رئيس لجنة الدفاع عن النفس، ويوجين توماجانا مدير عام الاتحاد الدولي، وخواكيم ثومفارت مدير الإدارة الفنية بالمنظمة الدولية.

وأكد فهد علي الشامسي أن رئيس الاتحاد الدولي بانايوتوس وجه الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي وهنأه على نجاح ونتائج بطولة آسيا الأولى في تركمانستان، مطالباً كل القارات بأن تسعى لتنظيم بطولات فيها على نفس المستوى من أجل النهوض باللعبة، ودعم فرص ملفها لدى اللجنة الأوليمبية الدولية.

وكشف الشامسي: أن الاتحاد الدولي للجو جيتسو قرر إسناد تنظيم بطولة العالم الشاطئية الأولى للجو جيتسو إلى العاصمة أبوظبي في يناير 2018، وهي الأولى من نوعها، وسوف تكون تلك البطولة ضمن برامجنا في الدعاية والترويج لأبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، كما اعتمد الاجتماع أيضاً عدة جوائز سنوية لأفضل اتحاد، وأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، الشخصية الرياضية الداعمة للجو جيتسو.

وأشار الشامسي إلى أن الاجتماع اعتمد أجندة وبرامج الاتحادات القارية لموسم 2017، واستحداث بطولات شاطئية قارية جديدة في كل القارات يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد القاري وفقاً للوائح الاتحاد الدولي، مع تحديث القوانين بما يتوافق معها والخاصة بمواعيد النزالات، والزي الرسمي للاعبين واللاعبات فيها، على أن تكون تلك البطولات القارية مع بطولة العالم الشاطئية الأولى بأبوظبي مؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الشاطئية العالمية في سان دييجو عام 2019.