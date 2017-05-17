وثيقة أممية تضمن عدم دخول سوريا بفراغ دستوري

جنيف (وكالات)

في اليوم الثاني للجولة السادسة من محادثات جنيف تبحث المعارضة السورية ورقةً قدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط لتمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد.

وتنص الوثيقة وفق مصادر المعارضة على آلية تشاورية تعمل على رؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغٍ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه.

مسؤولون في وفد المعارضة بجنيف قالوا إن الوثيقة لم تكن ضمن جدول الأعمال وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، مشيرين إلى أنها لا تزال قيد الدراسة، وعبروا عن مخاوف من أن تزيد هذه التفاصيل من تعقيد العملية التفاوضية.

ووسط غموض المواقف من وثيقة دي ميستورا، يبحث وفد المعارضة السورية مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف المسار السياسي للحل في سوريا، وتفاصيل متعلقة باتفاق أستانا، فيما ينتظر دي ميستورا الرد على مقترحه المتعلق بتشكيل آلية تشاورية لدراسة سلة الدستور.