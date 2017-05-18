24 قتيلاً بقصف جوي على مناطق داعش بريف حماة

عواصم (وكالات)

دارت معارك في مدينة درعا، صباح أمس، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة المسلحة، هي الأعنف منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في مناطق «تخفيف التصعيد» بسوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «الاشتباكات تتركز في أطراف حي المنشية، ومحيط منطقة سجنة في القسم الغربي من مدينة درعا، وتترافق مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وقصف متصاعد لقوات النظام على محاور القتال».

وحسب المرصد، استهدفت قوات النظام مناطق في درعا البلد، وأماكن أخرى في المدينة، بسبعة صواريخ، يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وبما لا يقل عن 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، بالتزامن مع قصف للطائرات المروحية بثمانية براميل متفجرة، وتنفيذ الطائرات الحربية نحو 10 ضربات صاروخية، استهدفت جميعها مدينة درعا.

وأشار المرصد إلى مقتل ثلاثة مقاتلين، أحدهم قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام، ومعلومات عن قتلى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري إن قصفاً للمعارضة تسبب بمقتل أحد المدنيين، وإصابة ستة آخرين، واندلاع حرائق في عدد من المباني. واتهم المصدر فصائل المعارضة بمحاولة إفشال اتفاق استانا، بهدف تحقيق مكاسب سياسية خلال مؤتمر «جنيف 6» المنعقد حالياً بحضور ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة.