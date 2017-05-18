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«داعش» يزرع ألغاماً بالموصل لمنع فرار المدنيين
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تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن قائد بالشرطة الاتحادية العراقية وشهود، أمس، أن مقاتلي تنظيم داعش يزرعون ألغاماً قرب أبواب المنازل في الموصل لمنع المدنيين من الرحيل، بينما تدخل حملة القوات العراقية على الإرهابيين المرحلة الأخيرة، بعد سبعة أشهر على بدء القتال.

وتحاصر القوات داعش في منطقة بالمدينة آخذة في التضاؤل. ويستخدم المتشددون بشكل متزايد مئات الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون يقيمون بالمنطقة الخاضعة لسيطرتهم كدروع بشرية، حتى لا يستهدفوا أو ربما لتشويه ما يصفه الزعماء العراقيون بالنصر الوشيك.

وقال الفريق عبد الغني الأسدي للتلفزيون الرسمي «جهاز مكافحة الإرهاب بقيادته يتقدم بشكل متواصل في منطقتي الرفاعي والنجار».

وقال: «إن الإرهابيين نشروا 30 سيارة ملغومة لاستهداف قواته في الموصل في اليومين الماضيين».

وأضاف الأسدي «أن مقاتلي داعش في حي الصحة قيدوا مدنيين من أيديهم، واستخدموهم دروعاً بشرية للتنقل من مكان إلى آخر. وأضاف: «كنا نراهم يتحركون بأسلحتهم وسط المدنيين، ولكن لم نوجه أي ضربة لهم. رأيناهم يختفون بين المنازل، وتركوا المدنيين الذين فروا باتجاه قواتنا». ... المزيد
     
 