تحذير أممي: الوضع مأساوي في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

قال مدير عام عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بو شاك إن قطاع غزة يشهد وضعا مأساويا جديدا جراء الأزمات المتلاحقة من تقليص الرواتب إضافة إلى أزمتي الكهرباء والمياه.

وأكد بو شاك في مؤتمر صحفي بمقر الاونروا بغزة: «نحن نقوم بكل ما نستطيع من باب مسؤوليتنا، ولكن هناك أمور لا نتمكن من حلها في غزة، مشددا على أن الاونروا مستمرة في تقديم خدماتها الإنسانية حسب قدرتها. وتابع بو شاك قائلا: «من المحزن أن نرى أوضاع غزة في تدهور والبطالة تزداد، مشددا على ضرورة إيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة لأزمات قطاع غزة». وطالب بحلول سياسية عاجلة لتفادي مخاطر استمرار تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة. وحذر من أن «الوضع الصعب للشباب في قطاع غزة يؤدي بهم إلى سياق انعدام الأمل، وتداعيات هذا الوضع هي تداعيات دراماتيكية وخطيرة ما يتطلب وضع ذلك موضع الحسبان».

وذكر بو شاك «غزة تسبح في الظلام منذ عدة أسابيع ووضع السكان مأساوي وسيؤدي إلى فقدان الأمل، وتداعيات هذا الوضع دراماتيكية وعلينا أن نضع ذلك في الحسبان».

وأضاف أن «قطاع غزة بحاجة إلى حلول سياسية ونوايا سياسية جادة للحل من أجل تفادي مخاطر الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة ولضمان تسريع إعادة إعماره وحل أزمات نقص الخدمات الأساسية».