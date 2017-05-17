اجتماع برئاسة الإمارات يبحث دور الإعلام في التصدي للإرهاب

القاهرة (الاتحاد)
ترأست الإمارات أمس، الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومثلها ابراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام وحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية. وأكد ابراهيم العابد ممثل الدولة، رئيس الاجتماع، انه تم عقد مؤتمر دولي امس في الامارات حول مكافحة التطرف والإرهاب الإلكتروني، مشيراً إلى أن الاجتماع السابع عشر للخبراء بالجامعة العربية يأتي تتويجاً للاجتماعات السابقة التي تمت حول موضوع الإرهاب.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الى نتائج ملموسة وخطوات يمكن ان تحول القرارات والرؤى التي يتم اتخاذها الى خطوات محددة للتنفيذ. ويناقش الاجتماع على مدى يومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الـــ 16 للفريق والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول « الخطاب الديني ودوره في مكافحة الإرهاب» التي عقدت بجمهورية السودان.
|
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على اهمية الاجتماع كونه يناقش ما تتعرض له المنطقة من تزايد وتيرة الإرهاب، مضيفة أن المنطقة تتعرض للإرهاب ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي.
|
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام، سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات الى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد.