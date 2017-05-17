اجتماع برئاسة الإمارات يبحث دور الإعلام في التصدي للإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

ترأست الإمارات أمس، الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومثلها ابراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام وحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية. وأكد ابراهيم العابد ممثل الدولة، رئيس الاجتماع، انه تم عقد مؤتمر دولي امس في الامارات حول مكافحة التطرف والإرهاب الإلكتروني، مشيراً إلى أن الاجتماع السابع عشر للخبراء بالجامعة العربية يأتي تتويجاً للاجتماعات السابقة التي تمت حول موضوع الإرهاب.

وأعرب عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الى نتائج ملموسة وخطوات يمكن ان تحول القرارات والرؤى التي يتم اتخاذها الى خطوات محددة للتنفيذ. ويناقش الاجتماع على مدى يومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الـــ 16 للفريق والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول « الخطاب الديني ودوره في مكافحة الإرهاب» التي عقدت بجمهورية السودان.

ويبحث الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب، والتي تضمنت إقامة العديد من الفعاليات مثل «مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية، وملتقيات علمية، واعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الارهاب، وتستمر مدتها الزمنية خمس سنوات.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على اهمية الاجتماع كونه يناقش ما تتعرض له المنطقة من تزايد وتيرة الإرهاب، مضيفة أن المنطقة تتعرض للإرهاب ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي.

وأوضحت أن جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الإعلام العرب، أصدر توصيات عديدة لتفعيل دور الاعلام في التصدي للإرهاب، حيث تم عقد العديد من اللقاءات، لبحث هذا الأمر ونطرق دور الإعلام ليس على المستوى الإقليمي، وإنما أيضاً على المستوى الدولي. ونوهت بأهمية اللقاء الذي عقد في البحرين والسودان العام الماضي، وكذلك ستعقد العديد من اللقاءات في اطار تنفيذ توصيات وزراء الاعلام العرب مثمنة دور الدول العربية في تنظيم واستضافة مثل هذه اللقاءات الهامة.وأشارت إلى استضافة دولة قطر الأسبوع الماضي اجتماع حول الإعلام الإلكتروني ودوره في التصدي للارهاب كما تم بحث الموقع الإلكتروني للجنة الإعلام الإلكتروني التي تم إعدادها من المملكة العربية السعودية والملاحظات على ذلك من قبل الدول الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام، سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات الى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد.