الوزاري الخليجي: قمم الرياض تجسد الدور المحوري لدول التعاون

الرياض(وكالات)

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته الـ143 برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بحضور وزراء خارجية دول المجلس.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة افتتح بها الاجتماع الذي عقد بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع يأتي للتحضير للقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول المجلس وقمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية التي ستعقد في الرياض خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية وهي القمم التي تجسد الدور المحوري الذي تقوم به دول مجلس التعاون في تثبيت أسس السلم وركائز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما لها من مواقف مسؤولة وما تبذله من جهود متواصلة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعالم وما تحرص عليه من تعميق الشراكة والتعاون مع الدول الحليفة الفاعلة والمؤثرة، وإرساء للرخاء في المنطقة وتحقيقاً لتنمية وازدهار دولها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الاجتماع، إن المجلس الوزاري بحث الموضوعات المقرر عرضها على اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض يوم الأحد المقبل، إضافة إلى الموضوعات المقرر بحثها في القمة الخليجية - الأميركية والقمة العربية الإسلامية - الأميركية التي تستضيفهما الرياض أيضا في 21 مايو الجاري خلال زيارة الرئيس الأميركي للسعودية.