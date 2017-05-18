سلطات حضرموت تعلن تحرير دوعن من القاعدة

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت السلطات العسكرية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، عن سيطرة قوات النخبة الحضرمية على مديرية دوعن غرب المحافظة عقب تحريرها من سيطرة الجماعات المسلحة المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش. وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقرها في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، أن مدينة دوعن بكامل قراها وهضابها تحت سيطرة قوات النخبة الحضرمية عقب تحريرها من جماعات التطرف والإرهاب، مضيفة أن تعزيزات عسكرية قادمة سيتم الدفع بها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتأمين المدينة من تلك الجماعات الإرهابية. وأشارت إلى أن هناك خطوات لاستحداث عدد من المواقع العسكرية في دوعن ورفدها بالقوات والعتاد اللازم لتوسيع رقعة مراكز السيطرة وتضييق الخناق على فلول العناصر الإرهابية.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن هزائم ساحقة تلقتها قوى الإرهاب في دوعن وأن هذه الانتصارات تتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير المكلا وساحل حضرموت من تلك العناصر الظلامية، مضيفا أن هناك دعما لوجستيا وسخيا سيقدم من الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز القوات المرابطة في دوعن لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري عقب زيارة قام بها إلى عدد من المواقع العسكرية المشاركة في الحملة الأمنية الرامية لتطهير دوعن من عناصر القاعدة والتي تم إطلاقها مطلع مايو الحالي. وطاف البحسني بعدد من القرى والشوارع في مدينة دوعن ووجه رسائل لكل المواطنين بحضرموت أن المدينة آمنة ومستقرة وتحت سيطرة قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، مؤكدا أن حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس من حيث الأمن والأمان والاستقرار.

في سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن عن ضبط أحد القيادات الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات اغتيالات شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية. وأشارت إدارة أمن عدن إلى أن فريقا من مكافحة الإرهاب التابع للإدارة تمكن من القبض على قيادي إرهابي يدعى أسامة الزبح مرتدياً ملابس نسائية عقب تعقب ورصد نفذته الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت الإدارة أن القيادي الزبح يعد المتهم الأول في تنفيذ عدة اغتيالات وقعت في مديرية الشيخ عثمان ومديريات أخرى في عدن، وأن التحقيقات لا تزال جارية.