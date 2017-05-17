الجيش اليمني يواصل تقدمه في غرب تعز

عقيل الحلالي (صنعاء)
قال الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، إنه يواصل تقدمه الميداني في بلدة موزع الواقعة غرب محافطة تعز (جنوب غرب) وتحتضن قاعدة خالد العسكرية الاستراتيجية ويسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم. وذكر الجيش في بيان أن قواته «حققت تقدما ميدانيا كبيرا في موزع، حيث أحكمت سيطرتها على قرية الباقرية التي كانت تتمركز فيها الميليشيا»، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات في منطقة الهاملي شمال معسكر خالد الذي سيمهد تحريره تقدم قوات الشرعية شرقاً إلى وسط تعز، وشمالاً إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي والمطل على البحر الأحمر.
كما اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في مفرق جنوب موزع موقعة العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين يعتقد أن غالبيتهم من المتمردين. ونفذ طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في موزع وشمال مدينة المخا الساحلية وفي بلدة المعافر، حيث تدور معارك في منطقة الكدحة منذ شهور. واعترضت ودمرت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، مساء أمس الأربعاء، صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه مدينة المخا التي حررتها قوات حكومية وعربية في فبراير الماضي.
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وتواصلت أمس الاشتباكات المتقطعة بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء حيث شن طيران التحالف العربي خمس غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في صرواح وبلدة حريب القراميش القريبة والمتاخمة لنهم. كما قصف الطيران العربي موقعاً للانقلابيين في بلدة المتون بمحافظة الجوف (شمال شرق) التي شهدت مواجهات وقصفا مدفعيا متبادلا في بلدتي الغيل والمصلوب جنوب المحافظة. ودمرت غارة جوية مركبة تابعة للإعلام الحربي التابع للحوثيين في منطقة مثلث عاهم جنوب مدينة حرض الحدودية مع السعودية في شمال محافظة حجة (شمال غرب).
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