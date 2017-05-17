الجيش اليمني يواصل تقدمه في غرب تعز

عقيل الحلالي (صنعاء)

قال الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، إنه يواصل تقدمه الميداني في بلدة موزع الواقعة غرب محافطة تعز (جنوب غرب) وتحتضن قاعدة خالد العسكرية الاستراتيجية ويسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم. وذكر الجيش في بيان أن قواته «حققت تقدما ميدانيا كبيرا في موزع، حيث أحكمت سيطرتها على قرية الباقرية التي كانت تتمركز فيها الميليشيا»، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات في منطقة الهاملي شمال معسكر خالد الذي سيمهد تحريره تقدم قوات الشرعية شرقاً إلى وسط تعز، وشمالاً إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي والمطل على البحر الأحمر.

كما اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في مفرق جنوب موزع موقعة العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين يعتقد أن غالبيتهم من المتمردين. ونفذ طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في موزع وشمال مدينة المخا الساحلية وفي بلدة المعافر، حيث تدور معارك في منطقة الكدحة منذ شهور. واعترضت ودمرت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، مساء أمس الأربعاء، صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه مدينة المخا التي حررتها قوات حكومية وعربية في فبراير الماضي.

وأفشلت قوات الحكومة محاولة تسلل للانقلابيين لمواقعها في بلدة الصلو جنوب تعز، وتصدت لهجوم شنه الحوثيون على مواقع عسكرية حكومية في بلدة القبيطة الواقعة شمال محافظة لحج (جنوب) ومتاخمة لبلدة حيفان التابعة لتعز. وقال مصدر عسكري يمني، إن عشرات من عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى القبيطة لاستعادة جبل الحمام الاستراتيجي، مؤكدا أن مقاتلي الجيش والمقاومة الجنوبية تصدوا للهجوم وقتلوا عشرة متمردين وجرحوا 30 آخرين. وأكد أن القوات اعتقلت عدداً من السكان المحليين بتهمة التواطؤ مع الانقلابيين لإدخالهم إلى المنطقة.

وتواصلت أمس الاشتباكات المتقطعة بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء حيث شن طيران التحالف العربي خمس غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في صرواح وبلدة حريب القراميش القريبة والمتاخمة لنهم. كما قصف الطيران العربي موقعاً للانقلابيين في بلدة المتون بمحافظة الجوف (شمال شرق) التي شهدت مواجهات وقصفا مدفعيا متبادلا في بلدتي الغيل والمصلوب جنوب المحافظة. ودمرت غارة جوية مركبة تابعة للإعلام الحربي التابع للحوثيين في منطقة مثلث عاهم جنوب مدينة حرض الحدودية مع السعودية في شمال محافظة حجة (شمال غرب).

وفي صنعاء، أصيب وجيه قبلي موالٍ لصالح، وقتل اثنان من مرافقيه أمس الأربعاء باشتباكات مع مسلحين حوثيين مرابطين عند حاجز تفتيش جنوب العاصمة اليمنية الخاضعة لهيمنة الميليشيات منذ أواخر سبتمبر 2014. وذكرت مصادر محلية متعددة إن اشتباكات اندلعت بين المسلحين الحوثيين المرابطين في منطقة حزيز جنوب صنعاء ومرافقي الشيخ قناف المصري، وهو من وجهاء محافظة ذمار وشقيق وزير الداخلية الأسبق اللواء رشاد المصري، مشيرة إلى أن الاشتباكات وقعت بعد خلاف بين الطرفين على خلفية رفض المصري الانصياع لتوجيهات المسلحين. وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة الشيخ المصري بجروح بالغة ومقتل اثنين من أفراد حراسته. وتأتي هذه الحادثة في ظل الاحتقان المتزايد بين الحوثيين وأتباع صالح وبعد يومين على اشتباكات بين المتمردين وشيخ قبلي بارز، موال لصالح، في مدينة ذمار.