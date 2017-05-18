«الهلال» تسلم 17 منزلاً ضمن المرحلة الأولى من إعادة إعمار المخا

المخا (وام)

سلمت الهلال الأحمر الإماراتية 17 منزلاً لعدد من العوائل اليمنية ضمن المرحلة الأولى من إعادة إعمار المخا بمحافظة تعز، وفي إطار سلسلة مساعدات الهيئة الإغاثية والإنسانية في عام الخير.

جاء ذلك، خلال احتفال بهذه المناسبة حضره عدد من أعضاء الهلال الأحمر، ووفد من الهيئة يزور عدن ومختلف المناطق المحررة، وحشد من الأهالي بالمخا.

وأكد مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، عقب تسليمه مفاتيح المنازل للمستفيدين من أبناء المخا مواصلة الهلال الأحمر الإماراتية لمساعدة المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة، حيث تأتي هذه الدفعة ضمن الأعمال الخيرية الإنسانية في عام الخير 2017م الذي أعلنته قيادة الإمارات الحكيمة.

وأضاف أن الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي نفذتها الهلال الأحمر الإماراتية شملت إعادة ترميم وبناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية في مدينة المخاء وحفر وتجهيز عشرات الآبار لمياه الشرب في القرى والمناطق الفقيرة في باب المندب والمخا، وتضمنت المرحلة الأولى التي أعقبت التحرير إعمار عدد من المنازل، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة المخا الكهربائية وإعادة تأهيل شبكة المياه وترميم المستشفى مع سكن الأطباء ومبنى الأمومة والطفولة وترميم 4 مدارس.

وشدد على أن الهلال الأحمر الإماراتية مستمرة في تقديم المساعدات والدعم للمتضررين والمنكوبين حتى تعود الحياة الطبيعية، ويحل السلام في اليمن الشقيق.

من جانبه، قال الأستاذ علي الشامي أحد أبناء منطقة المخاء المستفيدين من مرحلة الإعمار الأولى أن حرب الانقلابيين شردتهم وأبعدتهم عن ديارهم، وعندما عادوا بعد التحرير، وجدوا بيوتهم مدمرة، حيث أعادت دولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتية الأمل لهم ببناء منازل للمتضررين، وأدخلوا البسمة والسرور إلى نفوس الأهالي، ولم يكتفوا بإيصال المواد الغذائية والإيوائية والطبية فقط.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من الهلال الأحمر كانت طوق نجاة لهم، وخففت من معاناتهم، وساهمت في تطبيع الحياة والأوضاع، معبراً عن شكره وشكر الأهالي وتقديرهم لدولة الإمارات العربية شعباً وقيادة، وللهلال الأحمر الإماراتية، لما تقدمه من دعم سخي بمختلف المجالات الصحية والغذائية والايوائية.

أما الأهالي المستفيدون من المنازل، فثمنوا جهود الهلال الأحمر الإماراتية، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً لمدها يد العون وتخفيف المعاناة عنهم.