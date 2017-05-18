نصيحة محمد بن زايد.. وموقف عمران وهدية عائشة

تأليف: أ. د. جمال سند السويدي - عرض: خالد عمر بن ققه

حين شرّفني الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالاطلاع على كتابه الجديد «لا تستسلم.. قصتي مع البشر والسرطان»، والذي سيصدر قريباً تحت عنوان «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»، بدر إلى ذهني التساؤل التالي: هل سيتطرق الكاتب إلى مسائل ذات طابع خصوصي، شخصي وأسري وقبلي، وحتى سياسي مثلاً؟ وعندما قرأت الكتاب وجدته يُفصِّل تجاربه الحياتية، ويُقدِّم إجابات لأسئلة طُرحت خلال السنوات الماضية، منها: ما مدى قربه من صانع القرار في دولة الإمارات؟ ومن أين يستمد الجرأة في الجهر برأيه؟ إلخ.

كتاب «لا تستسلم» الذي تنفرد «الاتحاد» بنشره على حلقات، جديد من ناحية الموضوع والطرح والمنهج، فيه يسرد جمال سند السويدي خلاصة تجاربه مع البشر، ومع مرض السرطان، ويأتي على أدق التفاصيل في حياته، النجاح والفشل، الصحة والمرض، القوة والضعف، والهدف من كل ذلك هو زرع الأمل في الناس، أينما وجدوا.. إنه يُمثّل تجربة جمال السويدي الإنسان والمفكر والباحث، فيها الحديث عن الذات، وعن الأسرة، وعن الوطن والأمة، وعن علاقة المثقف بالسلطة.. كتاب يجعلنا نكتشف جمال السويدي من جديد، وأيضاً نتعرَّف إلى أسلوبه في مواجهة مصاعب الحياة..

وفيما يلي نص الحلقة الثالثة:

ركزت تجربة الحلقة الماضية على تجربة المؤلف الحياتية من الميلاد وإلى غاية نهاية المرحلة الابتدائية، وقد جمع فيها الكاتب بين الخاص والعام، وفي هذه الحلقة سنتطرق إلى تجربته في المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية، وقبلها فهم الناس للدين في ذلك الوقت والعلاقات الاجتماعية، كما سنعرض إلى قراره الحاسم والجريء بالتوقف عند التدخين بعد عقود من التعاطي مع هذه الآفة العصرية.

يُشخِّص الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي في كتابه هذا دور الأسرة والمسجد والمجتمع، ثم المدرسة، باعتبارها مؤسسات تربوية لعبت دوراً كبيراً في غرس القيم والعادات والتقاليد أيام طفولته، وأن المساجد على وجه التحديد، كانت في تلك الفترة مكاناً تجد فيه النفس راحتها، وكان المجتمع متديناً بشكل عام، وللدين دور رئيس وأساسي في حياة أفراده، لكن معنى التدين آنذاك كان يرتبط بالسلوك الأخلاقي وعفة اللسان والأمانة والصدق والزهد واحترام الجميع ومنظومة سامية من الفضائل والقيم، ولم تكن هناك المظاهر التي ترتبط بالتدين الشكلي، من تقصير الجلباب أو إطالة اللحى، ولو أن شخصاً بدأ يخرج عما هو مألوف ومعروف من مظاهر التدين المعتدل ويبالغ في شكلياتها، لنُظر إليه بوصفه مجنوناً.