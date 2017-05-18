أمسية تأبينية لـ «أحمد دحبور» في «كُتاب دبي»

رانيا حسن (دبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بفرع دبي، أمسية تأبينية للشاعر الفلسطيني أحمد دحبور، وبحضور جمهور عربي وفلسطيني، وذلك مساء أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد بمكتبة دبي العامة بالطوار، وأدارتها الإماراتية صالحة عبيد. وشارك فيها كل من أسامة إبراهيم المستشار السابق في سفارة فلسطين بدولة الإمارات، والذي نقل تحيات الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني، وتحيات ابن الشاعر أحمد دحبور، موضحاً أن الإمارات قيادة وشعباً، يوماً بعد يوم تثبت للجميع أنها رمز للوفاء والتسامح والإخاء بين سائر أبناء الوطن العربي.

واستهلت الأمسية بقراءة إبراهيم ورقة حول ما يمر به المثقف الفلسطيني، مستشهداً بمقولات ومقاطع من شعر دحبور، كما قرأ كلمة الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ثم قدم الشاعر عبدالله أبوبكر والدكتور أحمد عقيلي أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة الغرير، ورقتي عمل حول مسيرة دحبور الشعرية والإبداعية، حيث سلطا الضوء على المكامن الجمالية والمفردات اللغوية البديعة في شعره.

أما الفنان خالد هباش، مؤسس فرقة العاشقين، فقدم سرداً موجزاً عن دحبور، فيما يخص تعاونه ودعمه لفرقة العاشقين، وذكر هباش الكثير من المواقف التي جمعته بدحبور، مستشهداً بأغنيتي «والله لأزرعك بالدار يا عود اللوز- وبيروت»، في حين قدم الشاعر حسن أبو دية نصوصاً عدة أسماها مزامير، مهداة إلى روح الشاعر أحمد دحبور. وفي نهاية الأمسية، كرمت الهنوف محمد رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، المشاركين.