«الثقافة» تفتتح معرض أمجد هاني «أبواب ونوافذ»

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس، معرضاً للفنان السوري أمجد هاني غرز الدين تحت عنوان «أبواب ونوافذ»، الذي يستمر حتى نهاية مايو الجاري، وذلك بالمسرح الوطني في أبوظبي. حضر الافتتاح المهندس وليد الزعابي، مدير إدارة التراث والفنون، وياسر القرقاوي مدير إدارة الفعاليات بالوزارة، وناصر عبدالله رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والفنان محمد الاستاد، وعدد من المسؤولين بقطاع الثقافة والفنون، وجمهور غفير من المهتمين بالفن التشكيلي بالدولة.

ضم المعرض ما يزيد على 41 لوحة للتصوير الواقعي، استوحى فيها الفنان أعماله من البيئة الإماراتية والسورية.

وقال ياسر القرقاوي إن المعرض يأتي ضمن خطة الوزارة التي وجه بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحة للثقافة والفنون العالمية ومصدر للإشعاع الثقافي في العالم.