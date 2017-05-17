افتتاح «مطر بن لاحج جاليري» في «دبي بوكس بارك»

رانيا حسن (دبي)
افتتح الفنان مطر بن لاحج، مساء أمس الأول الثلاثاء، في «دبي بوكس بارك»، الجاليري الخاص به، بعنوان «مطر بن لاحج جاليري» في حالة انتقالية جديدة تعزز فكره، وتستعرض تجربته بحرية ضمن 24 عملاً فنياً تنوع بين الأعمال النحية والتشكيلية، بحضور عددٍ كبيرٍ من المثقفين والإعلاميين والفنانين.
وكشف الفنان خلال جولته التعريفية بالمعرض عن بعض الأعمال الفنية التي يتم عرضها للمرة الأولى ضمن مبادرات هامة تبناها، ومنها العمل النحتي «موسوعة القراءة».
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واستطرد: «يأتي هذا الجاليري ليكون جهة فنية جديدة، مرتبطة بإنتاجي في مجال الرسم والرائدة في مجال النحت والأعمال المعمارية التطويرية، في منهجية عرض جديدة أقدمها من خلال أسلوب عرض متكامل لجميع أعمالي وإرثي الفني الذي امتد على مدى عشرين عاماً».
ويذكر أن الفنان مطر بن لاحج فنان إماراتي، مصور، ذو بصمة وثقافة خاصة في الرسم ورائد في مجال النحت، يعتبر من الجيل الثاني من الفنانين الإماراتيين، تدرج في تعلم مختلف أنواع الفنون في مجال الفن التشكيلي بصفة فردية وذاتية، وهو مؤسس وصاحب مرسم مطر، الذي تأسس عام 1992 أسهم بإثراء الحركة الفنية في الإمارات من خلال دعم الفنانين والمواهب الجدد، كما أنه اليوم يعتبر مؤثراً، حيث شارك في العديد من الخلوات والجلسات الحوارية والتحكيمية مثل: رواق مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون، والتظاهرة الفنية الثقافية لهيئة ثقافة دبي في موسمها الفني (سكة - 2015).