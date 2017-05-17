افتتاح «مطر بن لاحج جاليري» في «دبي بوكس بارك»

رانيا حسن (دبي)

افتتح الفنان مطر بن لاحج، مساء أمس الأول الثلاثاء، في «دبي بوكس بارك»، الجاليري الخاص به، بعنوان «مطر بن لاحج جاليري» في حالة انتقالية جديدة تعزز فكره، وتستعرض تجربته بحرية ضمن 24 عملاً فنياً تنوع بين الأعمال النحية والتشكيلية، بحضور عددٍ كبيرٍ من المثقفين والإعلاميين والفنانين.

وكشف الفنان خلال جولته التعريفية بالمعرض عن بعض الأعمال الفنية التي يتم عرضها للمرة الأولى ضمن مبادرات هامة تبناها، ومنها العمل النحتي «موسوعة القراءة».

وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد»، قال مطر بن لاحج: تأتي منحوتاتي الخاصة باللغة العربية ضمن مشروع آمنت به، وقمت بتنفيذه لتقديم رسالة مهمة ضمن الاهتمام باللغة الأم، ومن الأعمال الجديدة «موسوعة اللغة العربية»، الذي استغرق شهراً، وهو بمثابة ترجمة أعمال فنية بشكل جديد يخدم اللغة التي عبارة عن حضنٍ كبيرٍ وهواء نتنفسه. وعن أهم مشروعاته الفنية، قال: «انتقالي من اللوحة إلى المعدن مرحلة مهمة في مسيرتي الفنية، أيضاً استخدامي للحرف العربي، وكل ذلك تجسيد لأفكار تدور في ذهني، ومشروع اللغة العربية يتضمن أعمالاً عدة، منها المجر، اللغة تنعي نفسها، وانبعاث اللغة».

واستطرد: «يأتي هذا الجاليري ليكون جهة فنية جديدة، مرتبطة بإنتاجي في مجال الرسم والرائدة في مجال النحت والأعمال المعمارية التطويرية، في منهجية عرض جديدة أقدمها من خلال أسلوب عرض متكامل لجميع أعمالي وإرثي الفني الذي امتد على مدى عشرين عاماً».

ويذكر أن الفنان مطر بن لاحج فنان إماراتي، مصور، ذو بصمة وثقافة خاصة في الرسم ورائد في مجال النحت، يعتبر من الجيل الثاني من الفنانين الإماراتيين، تدرج في تعلم مختلف أنواع الفنون في مجال الفن التشكيلي بصفة فردية وذاتية، وهو مؤسس وصاحب مرسم مطر، الذي تأسس عام 1992 أسهم بإثراء الحركة الفنية في الإمارات من خلال دعم الفنانين والمواهب الجدد، كما أنه اليوم يعتبر مؤثراً، حيث شارك في العديد من الخلوات والجلسات الحوارية والتحكيمية مثل: رواق مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون، والتظاهرة الفنية الثقافية لهيئة ثقافة دبي في موسمها الفني (سكة - 2015).