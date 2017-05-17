دبي للثقافة تعلن عن تأسيس «شركة متاحف دبي»

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن تأسيس «شركة متاحف دبي»، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مهمة الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة بارزة للتبادل الثقافي المتنوع إقليمياً وعالمياً، وإدارة قطاع المتاحف والإشراف عليه، إلى جانب الحفاظ على التراث الإماراتي.
وتتولى الشركة الجديدة مهام إدارة المتاحف في الإمارة، وتحمل مسؤولية إبرام الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية في مجال تطوير وإدارة المتاحف، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة على إقامة وتنظيم المعارض الثقافية والفعاليات وورش العمل والبرامج وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ذات الصلة بالعمل المتحفي بمختلف أنواعه، فضلاً عن إدارة كل الأنشطة التجارية في المتاحف التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي.
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من جهة ثانية تحتفل هيئة دبي للثقافة والفنون اليوم مع دول العالم باليوم العالمي للمتاحف الذي يقام هذا العام تحت شعار «المتاحف وتاريخ النزاعات: سرد ما لا يقال في المتاحف».
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وصرح النابودة قائلاً: «نهدف من خلال المشاركة في هذه المناسبة التأكيد على دور المتاحف في نشر المعرفة باعتبارها تجسد مراكز ثقافية في حد ذاتها بعيداً عن كونها مقراً يعرض المعطيات التاريخية والأثرية والتراثية، وإيجاد شعور مجتمعي عام بدور المتحف في تنمية الثقافة المجتمعية، وتعزيز الصلات القائمة بين المتاحف وزوارها».