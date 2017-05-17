انتخاب بدور القاسمي رئيساً لجمعية الناشرين الإماراتيين للمرة الثانية

الشارقة (الاتحاد)

انتخب الناشرون في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيس المؤسس لمجموعة كلمات للنشر، رئيساً لمجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، للمرة الثانية، لتعود إلى قيادة هذا القطاع الحيوي الذي تتجاوز قيمة مساهمته الحالية في الاقتصاد الوطني 820 مليون درهم.

وجاء انتخاب الشيخة بدور القاسمي لرئاسة جمعية الناشرين الإماراتيين التي أسستها في فبراير 2009، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة للجمعية يوم أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة (2017-2018)، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع للإشراف على سير عملية الانتخاب.

وأسفرت الانتخابات التي تُجرى كل عامين، عن إجماع مجلس الإدارة الجديد على انتخاب الشيخة بدور القاسمي لرئاسة الجمعية، واختيار علي الشعالي، نائباً لرئيس الجمعية، وعلي بن حاتم أميناً للسر، ومحمد بن دخين أميناً للصندوق، ونوح الحمادي عضواً.

وحققت جمعية الناشرين الإماراتيين تحت قيادة الشيخة بدور القاسمي الكثير من الإنجازات، وفي مقدمتها الحصول على العضوية الكاملة في اتحاد الناشرين الدوليين عام 2012، والذي جاء نتيجة جهودها الشخصية وعلاقاتها المهنية مع جمعيات واتحادات الناشرين في العالم، وتمكنت الجمعية من إثبات نفسها كصوت رائد لنمو وتطور صناعة النشر في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحفل مسيرة الشيخة بدور القاسمي بالكثير من المساهمات التي عززت مكانة قطاع النشر الإماراتي عربياً ودولياً، حيث ترأست لجنة التطوير المهني في اتحاد الناشرين العرب، وأتبعت ذلك بتحقيق إنجاز عربي غير مسبوق في أكتوبر 2014، حيث كانت أول امرأة عربية تنتخب في اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشرين الدوليين، والذي يعد من أقدم المنظمات المهنية الدولية بالعالم، إذ تأسس عام 1896 بباريس، ويقع مقره الرئيس حالياً في جنيف بسويسرا.

وبدأت الشيخة بدور القاسمي مسيرتها في النشر مع تأسيسها لدار «كلمات» في عام 2007، والتي كانت أول دار إماراتية متخصصة في إنتاج كتب الأطفال عالية الجودة باللغة العربية. وبفضل رؤيتها البعيدة المدى، تحولت «كلمات» في عام 2013 من دار إلى مجموعة تضم عدداً من دور النشر المتميزة.

وتشغل الشيخة بدور القاسمي حالياً منصب المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتتولى أيضاً رئاسة اللجنة المنظمة لمشروع ثقافة بلا حدود، وبفضل نشاطاتها المكثفة في هذا المجال، ومشاركتها الفاعلة في معارض الكتب الدولية، تمكنت الشيخة بدور القاسمي من جذب الانتباه إلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها قطاع النشر في دولة الإمارات.