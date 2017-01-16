سيتي يواصل التراجع ويخسر أمام إيفرتون برباعية

لندن (د ب أ)

تلقت آمال مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج» ضربة جديدة موجعة، عقب تلقيه الخسارة صفر / 4 أمام مضيفه إيفرتون في المرحلة الحادية والعشرين أمس.

وتجمد رصيد سيتي، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، والثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 42 نقطة، ليظل في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بفارق عشر نقاط، خلف تشيلسي «المتصدر».

في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق انتصاره الثالث خلال مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وجاء الهدفان الأول والثاني بنكهة بلجيكية، حيث افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة، 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق زميله كيفن ميرالاس، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 47 من تسديدة مماثلة عقب تلقيه تمريرة بينية ماكرة من زميله روس باركلي.

وواصل باركلي تقديم هداياه لزملائه، بعدما مرر كرة بينية سحرية أحرز منها اللاعب الشاب توم دايفيز الهدف الثالث لإيفرتون في الدقيقة 79، فيما اختتم أديمولا لوكمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لإيفرتون في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن هذه هي الخسارة الأثقل التي يتعرض لها مانشستر سيتي في المسابقة هذا الموسم، وهي الخسارة الأكبر للمدرب الإسباني جوارديولا في تاريخه التدريبي في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.