تشكيل المجلس الجديد على طاولة «الشارقة الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)

يعقد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً طارئاً مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد، يحمل اسم نادي الشارقة الثقافي الرياضي.

ويتردد في أوساط «الإمارة الباسمة» أن نادي الشارقة الحالي سيكون مقراً للكيان الجديد، بعد دمج الناديين في كيان واحد، وسيناقش مجلس الشارقة الرياضي في اجتماعه الطارئ المقر الجديد.

وأوضح علي سالم المدفع، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المجلس سيضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة على طاولة الاجتماع المرتقب، والذي يناقش تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ومقر الكيان الجديد، وشعاره والعديد من الموضوعات الخاصة، لتنفيذ الخطوات المقبلة للكيان الجديد، من أجل دفع عجلته إلى الأمام وتوفير مقومات النجاح له.

وأشار المدفع إلى أن الجميع يسعى لتوحيد الجهود للارتقاء بالكيان الجديد، من أجل خدمة كل الألعاب الرياضية حتى يحقق كل منتسب لها الطموحات المطلوبة، وبالتالي يكون لها المردود الإيجابي على مسيرة الرياضة بإمارة الشارقة.