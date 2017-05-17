3492 لاعباً «قـوة كبيــرة» في دائـرة الدمـج بأنديـة دبـي والشارقة

دبي (الاتحاد)

شهدت الساحة الرياضية ردود فعل واسعة، عقب قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي في كيان واحدٍ تحت مسمى شباب الأهلي - دبي، وأيضاً قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدمج ناديي الشارقة والشعب في كيان واحد تحت مسمى نادي الشارقة الثقافي الرياضي.

ويدخل دائرة الدمج في الأندية الخمسة 3492 لاعباً منهم 1840 لاعباً في أندية دبي، حيث يضم النادي الأهلي: 1025 لاعباً والشباب: 589 لاعباً ونادي دبي: 226 لاعباً، فيما تضم ناديي الشارقة والشعب 1652 لاعباً منهم 1156 لاعباً في الشارقة و496 لاعباً في الشعب.

ووصف المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة قرار دمج «نادي الشباب العربي الرياضي»، و«نادي دبي الثقافي الرياضي» مع «النادي الأهلي الرياضي» في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي - دبي» بالمميز في ظل وجود أسماء لها تاريخها في كرة القدم الإماراتية اقترن تاريخها ومشوارها الحافل بالنجاح والازدهار على المستويات كافة.

وأوضح الهاجري أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدمج الأندية سيحدث نقلة كبيرة في عملها، سواء من الناحية الرياضية أو الاستثمارية، بما يعود بالفائدة المرجوة على القطاع الرياضي بأكمله.