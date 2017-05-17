ختام بطولة فزاع الدولية لسلة الكراسي الليلة

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة التاسعة لبطولة فزاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.

وتقام المباراة النهائية في السابعة والنصف مساء، وتسبقها في الخامسة مباراة تحديد المركز الثالث والحصول على الميداليات البرونزية، والتي يخوضها منتخبنا بعد خسارته أمس أمام تايلاند 67-42.

وحقق المنتخب السعودي المركز الخامس، بعد فوزه على جنوب أفريقيا 56-45، وتألق في صفوف المنتخب السعودي عصام البعيطي الذي سجل 24 نقطة، كأعلى مسجل للنقاط في اللقاء.

حضر فعاليات البطولة 3 من طلاب المرحلة الابتدائية من مدرسة الإمارات الدولية -ميدوس، الذي قاموا بالتعرف إلى تحديات أصحاب الهمم وكتابة القصص الملهمة عنهم، لعرضها كمشروع في مدرستهم لتشجيع زملائهم على ممارسة الرياضة والتعرف إلى ما يقوم به أصحاب الهمم.

وحضر الطلاب الثلاثة خلال فعاليات البطولة، وهم: الطالبة الإماراتية عالية العلي، ونور زريقات من الأردن وماريوس جيانوريس من اليونان.