«البلياردو والسنوكر» يتسلم المهمة

دبي (الاتحاد)

شهد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اجتماع التسليم والاستلام لاتحاد البلياردو والسنوكر بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2016-2020 برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم الذي حضر الاجتماع بجانب الأعضاء.

وقدم إبراهيم عبد الملك التهنئة إلى المجلس الجديد بمناسبة تشكيله، متمنياً للاتحاد المزيد من النجاح والتوفيق في مهمته التي تعوّل عليها الهيئة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق بأهمية اللعبة والقدر الكبير من الطموحات المعلقة عليها لتحقيق إنجارات تعزز من مكانة رياضة الإمارات، آملاً أن يتسم العمل بالتجانس وتحت مظلة أهداف واحدة ومحددة تصب في مصلحة رياضة الإمارات وخدمة اللعبة، ووجه شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة على ما بذلته من جهود كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية.

وناقش عبد الملك عدد من الموضوعات والملاحظات حول النظام الجديد لتقييم الاتحادات، وتفعيل التواصل بين الاتحاد والهيئة في كافة أنواع المراسلات عبر بوابة رياضة الإمارات الإلكترونية، والسعي نحو استقطاب الرعاة وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب التشديد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تقديم الإنجازات الرياضية، مشيراً إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع لتذليل أية صعوبات والعمل على تهيئة الظروف التي تضمن نجاح عمل مجالس إدارات الاتحادات وتصل برياضة الإمارات نحو تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

من جهته، أثنى الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم على دور الهيئة في دعم رياضة الإمارات بكافة أنواعها، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تعد تحدياً كبيراً أمام المجلس الجديد الذي يضم كوادر إدارية من أسرة البلياردو والسنوكر ستعمل بصورة منسجمة لتسخير الإمكانيات والخبرات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشارع الرياضي في رفع علم الدولة خفاقاً في كل المحافل.