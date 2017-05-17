الجزيرة يجمد «اليد» وينسحب من الكأس

رضا سليم (دبي)

قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية برئاسة محمد حسن السويدي تجميد لعبة كرة اليد بالنادي على مستوى الفريق الأول وفئة الشباب، وجاء القرار خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، بحضور جميع الأعضاء، حيث تمت مناقشة ملف كرة اليد وما تعرضت له فرق النادي من ظلم تحكيمي، ثم قرار اتحاد اللعبة بإيقاف عوض هويشل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على اللعبة، ومنعه من حضور المباريات بعد تصريحاته التي يطالب فيها بحق النادي وضرورة تدخل الاتحاد.

وجاء قرار التجميد بالإجماع، ووجهت إدارة النادي رسالة رسمية إلى اتحاد اليد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ويأتي القرار لينسحب «فخر أبوظبي» رسمياً من كأس رئيس الدولة للرجال التي تنطلق غداً، حيث من المقرر أن يلتقي الجزيرة مع الشباب بصالة النصر، إلا أن انسحاب الجزيرة بقرار التجميد سيضع منافسه الجوارح في المربع الذهبي.

من جانبه، أكد محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، أن القرار سيتم تطبيقه من اليوم، ويبدأ بالانسحاب من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال لأجل ترك الساحة للاتحاد كي يفعل ما يشاء في اللعبة، وقال: طلبنا من قبل الجلوس مع مجلس إدارة الاتحاد، من خلال مخاطبة رسمية، إلا أن محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد خارج الدولة؛ لأن هناك مشاكل كثيرة لا حصر لها، وكنا نريد أن نطرحها على الاتحاد.

وأضاف: قرار إيقاف عوض هويشل مرفوض، وليس هناك إيقاف لعضو ومنعه من حضور المباريات حتى ولو مع الجماهير في المدرجات، وكان من الممكن منعه من النزول إلى أرض الملعب، إلا أن القرار جاء ليمس النادي الذي يقف خلف كل المنتخبات، وفي تقديرنا القرار جائر؛ لأنه صدر دون الجلوس مع هويشل، كما أنه لم يصدر من مجلس الإدارة، وهو ما دفعنا لعقد اجتماع طارئ، واتخاذ قرار التجميد.

وتابع: الأندية شريك مع الاتحاد في إدارة أمور اللعبة، كما أنها المعين الذي يجهز اللاعبين للمنتخبات، وكثيراً ما قدمنا الخدمات للاتحاد، منها منحه مدربة فريق السيدات لتقود المنتخب، حيث إن أغلب اللاعبات من الجزيرة، وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في دورة رياضة المرأة الخليجية، ودخل الإنجاز سجلات الاتحاد اليد، وكل ما نقدمه لم تتم مراعاته في التعامل مع النادي وأسرعوا بإرسال عقوبة على عضو مجلس إدارة النادي، وكأنهم لا يدركون اسم فخر أبوظبي.

وأوضح «النادي خاطب (الهيئة)، باعتبارها المظلة الرسمية لكل الأندية والاتحادات وسيتم العمل داخل النادي على مستوى المراحل السنية وسنحافظ على لاعبينا على مستوى الرجال والشباب دون المشاركة في المسابقات المحلية لمن يرغب من اللاعبين في الاستمرار حتى إشعار آخر».

وقال: «فريق النادي تعرضت لظلم تحكيمي كبير على مستوى كل المراحل، وربما لم نتطرق إلى ما حدث للفريق الأول؛ لأن الجزيرة كان يمر بظروف الغيابات والإصابات ولكن عندما يصل الأمر إلى ظلم واضح في مباريات الأشبال ولدينا فيديو يوضح أخطاء الحكام الواضحة كان علينا أن نطلب وقفة مع الاتحاد، وكان الرد هو إيقاف عضو النادي، وهو ما دفعنا كي نترك لهم الساحة يفعلون فيها ما يشاءون».