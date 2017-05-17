الأهلي يكسب الاتفاق والشباب يعبر المنامة

علي معالي(دبي)

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أندية الخليج في نسختها الـ37 والمقامة حاليا في البحرين بعد فوزه على الاتفاق العماني 108 - 47، في أولى مباريات الدور الثاني أمس، ويسير الأهلي «حامل اللقب» بخطوات واثقة نحو الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث سجل نفس فارق فوزه أيضا على الأهلي البحريني 120 - 59.

وحقق الشباب فوزا عريضا على المنامة البحريني مستضيف البطولة وبنتيجة 102-93 في آخر مباريات الدور التمهيدي ليتصدر المجموعة الأولى.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة في تخطي الاتفاق العماني رابع المجموعة الأولى، وذلك من خلال تألق طلال سالم ومحمد عبداللطيف وزايد خويدم وأحمد عبداللطيف ومحمد مبارك وسام يونج، ومنح الألماني بيتر شورمز مدرب الأهلي الفرصة لعدد كبير من لاعبي الدكة للمشاركة.

من جهته، جاء فوز الشباب أمس الأول على نادي المنامة منطقيا لفارق الإمكانات وبنتيجة 102-93، وتفوق الشباب في الربع الأول 27-17، وفاز المنامة بالربعين الثاني والثالث 23-22 و27-26 وكسب الشباب الرابع 27-26، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات، وحل المنامة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة.