الأهلي يكسب الاتفاق والشباب يعبر المنامة

علي معالي(دبي)
تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أندية الخليج في نسختها الـ37 والمقامة حاليا في البحرين بعد فوزه على الاتفاق العماني 108 - 47، في أولى مباريات الدور الثاني أمس، ويسير الأهلي «حامل اللقب» بخطوات واثقة نحو الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث سجل نفس فارق فوزه أيضا على الأهلي البحريني 120 - 59.
وحقق الشباب فوزا عريضا على المنامة البحريني مستضيف البطولة وبنتيجة 102-93 في آخر مباريات الدور التمهيدي ليتصدر المجموعة الأولى.
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من جهته، جاء فوز الشباب أمس الأول على نادي المنامة منطقيا لفارق الإمكانات وبنتيجة 102-93، وتفوق الشباب في الربع الأول 27-17، وفاز المنامة بالربعين الثاني والثالث 23-22 و27-26 وكسب الشباب الرابع 27-26، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات، وحل المنامة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة.
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