«الساعة السعيدة» تضبط إيقاع ألونسو

انديانابويلس (رويترز)

شارك فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في سباقات فورمولا-1 للسيارات، في «الساعة السعيدة» لتجارب سباق اندي 500 واكتسب خبرة التسابق مع السائقين قبل خوض السباق في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهذه فترة التجارب الثالثة فقط لألونسو الذي يغيب عن سباق جائزة موناكو 28 مايو الجاري للمشاركة في سباق اندي.

وأكمل ألونسو 117 لفة في سيارة مكلارين هوندا أندريتي، واختبر ما قد يحدث في يوم السباق نفسه، وهو ما يعرف باسم «الساعة السعيدة». وكانت الساعة الأخيرة، بعد يوم طويل من التجارب، فرصة لكل المشاركين البالغ عددهم 33 سائقاً لمحاكاة محاولة التأهل للسباق في أجواء مشابهة تماماً.

وقال ألونسو، الذي اختبر كيفية القيادة في الزحام، في أكبر تحد له «كانت الأمور جيدة وإيجابية جداً في يوم مثمر، أنهينا العديد من اللفات، وتعلمنا الكثير ضمن مجموعة كبيرة والقيادة وسط الزحام»، واحتل الونسو المركز 24 من بين 33 سائقاً، وسيشارك فريق أندريتي أوتوسبورت بست سيارات في السباق، ويستفيد ألونسو من خبرة زملائه ومن بينهم، ألكسندر روسي الفائز العام الماضي ورايان هانتر راي الفائز في 2014.

وقال ألونسو، «أنا في أفضل فريق من أجل ذلك. نحن ستة سائقين ونقود معاً، زملائي كانوا مذهلين في مساعدتهم لي، كنت أتعلم في كل لفة عندما أتبعهم وأتعلم مما يفعلون. كيف يهاجمون في المنعطف التالي، أو اللفة التالية وكيف يستعدون لتجاوز آخرين، لذا الأمور كانت مفيدة، وكان اليوم مثمراً».

وسيطر فريق بنسكي ريسينج على اليوم الثاني للتجارب، وتصدر الأسترالي ويل باور الترتيب، وتبعه زميله البرازيلي هيليو كاسترونيفيز الذي يسعى لمعادلة الرقم القياسي بالفوز بالسباق للمرة الرابعة.