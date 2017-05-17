غاب كاوي وتألق كوري

واشنطن (أ ف ب)

تقدم جولدن ستايت ووريرز، متصدر المنطقة الغربية، ضيفه سان أنتونيو سبيرز الوصيف 2-صفر من سبع مباريات ممكنة، في الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه بفارق 36 نقطة 136-100.

في قاعة «أوراكل أرينا» وأمام 19596 متفرجاً، قدم جولدن ستايت ووريرز، حامل لقب 2015 ووصيف 2016، أداء مختلفاً عن مباراته الأولى الأحد الماضي أمام سان أنتونيو سبيرز، وتفوق بفارق مريح، خلافاً لتأخره في المباراة الأولى بفارق بلغ 25 نقطة.

وافتقد سان أنتونيو نجمه كاوي لينارد الذي أصيب في كاحله الأيسر خلال المباراة الأولى، إثر اصطدامه بزازا باشوليا من جولدن ستايت. وقال المدرب جريج بوبوفيتش إن عودة لينارد إلى المباراة الثالثة المقررة السبت في سان أنتونيو، لن تعرف إلا صبيحة المباراة.

وكان أفضل مسجل لستايت الذي حقق فوزه العاشر توالياً في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، ستيفن كوري 29 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، والاحتياطي الناشئ باتريك ماكاو 18 نقطة مع خمس متابعات، وكيفن دورانت 16 نقطة، ودريموند جرين 13 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وكلاي طومسون 11 نقطة مع ست متابعات، وكل من الاحتياطيين إيان كلارك وشون ليفينجستون عشر نقاط. ولفت أداء لاعبي الاحتياط في الفريق، إذ سجلوا 63 نقطة.

فيما كان أفضل مسجل لسان أنتونيو جوناثون سيمونز مع 22 نقطة بينها 17 في الشوط الأول، والاحتياطي ديفيس بيرتانز 13 نقطة. ونوه المدرب مايك براون بلاعبيه قائلاً: «لقد لعبوا بالوتيرة عينها طوال الدقائق الـ 48 للمباراة، وكان الأداء مختلفاً عن بداية المباراة الأولى، حيث تأخروا في الدخول في أجواء المباراة»، ووصل براون متأخراً إلى القاعة بعض الشيء، إذ علق في زحمة بمحيط الملعب، ولم يتعرف إليه رجال الشرطة حين لم يمتثل إلى الوقوف وهو في طريقه إلى الموقف المخصص لسيارته. وقد مازحه مدرب سان أنتونيو جريج بوبوفيتش بالاتصال به عندما لمحه محاصراً من خمسة من رجال الشرطة».