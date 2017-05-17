موراي.. السقوط الثالث

روما (رويترز)

فقد البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً لقبه بطلاً لدورة روما الدولية للتنس، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني 2-6 و4-6 في الدور الثاني.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها موراي مبكراً من إحدى دورات الماسترز، بعدما ودع دورة مدريد الإسبانية الأسبوع الماضي من ثمن النهائي بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش، علماً أنه خرج من الدور الثاني أيضاً في دورة أنديان ويلز مارس الماضي.

واحتاج فونييني إلى ساعة و34 دقيقة لتحقيق فوزه الثالث في 6 مواجهات جمعته بالبريطاني الذي أعفي من خوض الدور الأول، على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وكاد فونييني ينهي المباراة في زمن قياسي عندما تقدم 5-1 في المجموعة الثانية بعد نحو ساعة، بيد أن البريطاني استعاد شيئاً من عافيته وكسب 3 أشواط متتالية، مقلصاً الفارق إلى 4-5، قبل أن ينجح الإيطالي في كسب الشوط العاشر، وينهي المجموعة والمباراة في مصلحته.