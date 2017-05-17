170 ‬لاعباً ‬ولاعبة في كأس ‬رئيس ‬الدولة للمبارزة

دبي (الاتحاد)
أنهى اتحاد المبارزة استعداداته لإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئة العمومي، كبرى بطولات الموسم الرياضي 2016 / 2017، لتكون مسك الختام لموسم حافل بالبطولات المحلية، بلغ 10 بطولات واشتمل على 58 مسابقة لجميع الفئات والمراحل السنية المختلفة.
وتنطلق البطولة الأغلى غداً بصالة فاطمة بنت مبارك بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة غير مسبوقة من لاعبي جميع الأندية ومراكز التدريب بالدولة، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 170 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة للمبارزة، وهي بني ياس والوحدة والشباب العربي والشارقة والظفرة وسيدات الشارقة وأكاديمية MKFA بدبي للمبارزة ولاعبو جامعة الإمارات بالعين، بالإضافة إلى لاعبي ولاعبات مراكز المبارزة المتخصصة بالدولة بكل من دبي والعين وكلباء ورأس الخيمة وفلج المعلا والمهارات الحديثة، بالإضافة إلى اللاعبين واللاعبات المتميزين من مشروع الأولمبياد المدرسي والذين يشاركون بالبطولة تحت مسمى فريق وزارة التربية والتعليم، حيث قررت اللجنة الفنية إشراكهم بالبطولة لإتاحة الفرصة لهم لانتقاء المواهب المتميزة منهم، وتقام البطولة على مدار يومين، وتشمل المنافسات 6 مسابقات في أسلحة المبارزة الثلاثة الشيش «الفلوريه» وسلاح السيف العربي «السابر» وسيف المبارزة «الايبيه» لكل من الفتيات والشباب، وتستهل منافسات البطولة بإقامة منافسات الفتيات غداً، ومن المقرر مشاركة 74 لاعبة وتبدأ منافستهن بمسابقة الفلوريه في تمام الحادية عشرة صباحاً، يعقبها انطلاق مسابقة سلاح السابر، ثم مسابقة سلاح الايبيه والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على أن تستكمل البطولة بعد غدٍ بإقامة مسابقات الشباب والتي من المقرر أن تضم أكثر من 95 لاعباً، واستكملت اللجنة الفنية باتحاد المبارزة جميع الترتيبات النهائية لإقامة البطولة بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، والذي وضع جميع الإمكانيات اللازمة بصالة الفعاليات لضمان نجاح البطولة، وتم وضع اللمسات النهائية الخاصة بالتنظيم باعتماد إقامة البطولة على 7 ملاعب لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين والمشاركات.
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