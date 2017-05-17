170 ‬لاعباً ‬ولاعبة في كأس ‬رئيس ‬الدولة للمبارزة

دبي (الاتحاد)

أنهى اتحاد المبارزة استعداداته لإقامة بطولة ‬كأس ‬صاحب ‬السمو ‬رئيس ‬الدولة ‬لفئة ‬العمومي، ‬كبرى بطولات الموسم الرياضي 2016 ‬/‏ ‬2017، لتكون ‬مسك ‬الختام ‬لموسم ‬حافل ‬بالبطولات ‬المحلية، ‬بلغ ‬10 ‬بطولات و‬اشتمل ‬على ‬58 ‬مسابقة ‬لجميع ‬الفئات ‬والمراحل ‬السنية ‬المختلفة. ‬

وتنطلق ‬البطولة ‬الأغلى ‬غداً ‬‬بصالة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬بالعاصمة ‬أبوظبي، ‬بمشاركة‭ ‬غير ‬مسبوقة ‬من ‬لاعبي ‬جميع ‬الأندية ‬ومراكز ‬التدريب ‬بالدولة، ‬حيث ‬من ‬المتوقع ‬مشاركة ‬أكثر ‬من ‬170 ‬لاعباً ‬ولاعبة ‬يمثلون ‬أندية ‬الدولة ‬للمبارزة، ‬وهي ‬بني ‬ياس ‬والوحدة ‬والشباب ‬العربي ‬والشارقة ‬والظفرة ‬و‬سيدات ‬الشارقة ‬وأكاديمية ‬MKFA‭ ‬بدبي ‬للمبارزة ‬ولاعبو ‬جامعة ‬الإمارات ‬بالعين، ‬بالإضافة ‬إلى ‬لاعبي ‬ولاعبات ‬مراكز ‬المبارزة ‬المتخصصة ‬بالدولة ‬بكل ‬من ‬دبي ‬و‬العين ‬وكلباء ‬ورأس ‬الخيمة ‬وفلج ‬المعلا ‬والمهارات ‬الحديثة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬اللاعبين ‬واللاعبات ‬المتميزين ‬من ‬مشروع ‬الأولمبياد ‬المدرسي ‬والذين ‬يشاركون ‬بالبطولة ‬تحت ‬مسمى ‬فريق ‬وزارة ‬التربية ‬والتعليم، ‬حيث ‬قررت ‬اللجنة ‬الفنية ‬إشراكهم ‬بالبطولة ‬لإتاحة ‬الفرصة ‬لهم ‬لانتقاء ‬المواهب ‬المتميزة ‬منهم، ‬وتقام ‬البطولة ‬على ‬مدار ‬يومين، ‬وتشمل ‬المنافسات ‬6 ‬مسابقات ‬في ‬أسلحة ‬المبارزة ‬الثلاثة ‬الشيش «‬الفلوريه» وسلاح ‬السيف ‬العربي «‬السابر» ‬وسيف ‬المبارزة «‬الايبيه» ‬لكل ‬من ‬الفتيات ‬والشباب، ‬وتستهل ‬منافسات ‬البطولة ‬بإقامة ‬منافسات ‬الفتيات ‬غداً، ‬ومن ‬المقرر ‬مشاركة ‬74 ‬لاعبة ‬وتبدأ ‬منافستهن ‬بمسابقة ‬الفلوريه ‬في ‬تمام ‬الحادية ‬عشرة ‬صباحاً، ‬يعقبها ‬انطلاق ‬مسابقة ‬سلاح ‬السابر، ‬ثم ‬مسابقة ‬سلاح ‬الايبيه ‬والتي ‬تنطلق ‬في ‬تمام ‬الساعة ‬الواحدة ‬والنصف ‬ظهراً، ‬على ‬أن ‬تستكمل ‬البطولة ‬بعد ‬غدٍ ‬بإقامة ‬مسابقات ‬الشباب والتي ‬من ‬المقرر أن تضم ‬أكثر ‬من ‬95 ‬لاعباً،‬ ‬واستكملت ‬اللجنة ‬الفنية ‬باتحاد ‬المبارزة ‬جميع ‬الترتيبات ‬النهائية ‬لإقامة ‬البطولة ‬بالتعاون ‬والتنسيق ‬مع ‬مجلس ‬أبو‬ظبي ‬للتعليم، ‬والذي ‬وضع ‬جميع ‬الإمكانيات ‬اللازمة ‬بصالة ‬الفعاليات ‬لضمان ‬نجاح ‬البطولة، ‬وتم ‬وضع ‬اللمسات ‬النهائية ‬الخاصة ‬بالتنظيم ‬باعتماد ‬إقامة ‬البطولة ‬على ‬7 ‬ملاعب ‬لاستيعاب ‬العدد ‬الكبير ‬من ‬المشاركين ‬والمشاركات.

وأقرت اللجنة الفنية تسمية إبراهيم خالد مديراً للبطولة، وحمد المنصوري رئيساً للجنة الفنية، وسيف الجابري رئيساً للجنة الحكام، وعلاء لبيب ورامي سعيد للتجهيزات والملاعب والسكرتارية، كما تمت تسمية كل من الحكام المواطنين الدوليين ماجد المنصوري وعبد الله الحمادي وموسى البلوشي وعلي الحمادي ومحمد الهاشمي، والحكمات المواطنات العنود مبروك وحمده القبيسي بالإضافة إلى الحكام الدوليين القطري يحيى قاسم، والأردني عامر الناطور ووسيم حماد.