600 فتاة في بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت ظهر أمس منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس بمشاركة 600 فتاة من 62 مدرسة في أبوظبي والعين والظفرة، واستمرت المنافسات حتى الثالثة والنصف عصراً، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز سبورت الرياضية، وناصر خميس مدير الأنشطة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المسؤولين والمدربين والمشرفين في مجلس أبوظبي للتعليم وشركة بالمز سبورت الرياضية.

وأكد محمد سالم الظاهري أنه سعيد للغاية بالإقبال الكبير من الطالبات في اليوم الأول على المشاركة، خصوصاً أن عدد اللاعبات المسجلات بلغ 632 لاعبة، وأن من شاركن 600 لاعبة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات هي التي توفر لبنات الإمارات فرص الاحتكاك القوي لتطوير مستوياتهن، وقياس معدل التطور الفني لهن، لا سيما أن طالبات أبوظبي يلتقين طالبات من العين والظفرة والعكس صحيح، ويتبادلن الخبرات، بما ينعكس عليهن بالإيجاب.

وقال: اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي لديه توجه بأن يكون عام 2017 هو عام الفتاة الإماراتية للتركيز عليها، والاهتمام بتطوير مستواها حتى تكون جنباً إلى جنب مع أبناء الإمارات في البطولات الكبرى، وتحقق الإنجازات التي تسهم في رفع علم الدولة، وكلنا يعلم أن رياضة الجو جيتسو تعزز قيم الانضباط والجدية والثقة بالنفس والتوازن والصبر والتحمل لدى منتسبيها، وترفع معدلات التركيز لدى الطلبة، وتسهم في بناء جيل جديد قوي على تحمل مسؤوليات المستقبل، والحفاظ على مكتسبات الحاضر.

وأضاف الظاهري: من منطلق عملي باتحاد الجو جيتسو ومجلس أبوظبي للتعليم معاً، فإنني أقول إن رياضة الجو جيتسو تساعد في رفع كفاءة أبنائنا وبناتنا، وأنها تسير جنباً إلى جنب مع جهودنا في رفع مستوى المناهج التعليمية لتخريج أجيال عالية الجودة تستطيع أن تستأنف الحضارة وفقاً للمستهدفات التي وضعتها القيادة الرشيدة، لا سيما أن الإمارات دولة تعدادها السكاني بسيط، والعبرة في تطورها تقع على رفع كفاءة الإنسان بالاستثمار فيه، وهو ما نتعلمه كل يوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابع الظاهري: نعتبر أن لعبة الجو جيتسو نافذة يمكن أن نصل من خلالها إلى العالمية بالجهد والإصرار والعمل؛ لأن أبناءنا هم الثروة الحقيقية، والاستثمار فيهم يعد بناء لقواعد نهضة المستقبل.

في السياق نفسه، أكد فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز سبورت أن بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس هي الختام الرسمي لبطولات الموسم الدراسي، ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات الأفضل على مستوى كل مدرسة من خلال تصفيات أُجريت لهم على مدار الفترات السابقة، ومن هنا فإن المنافسات القوية بين المشاركين والمشاركات أمر متوقع في ظل انتقاء النخبة للمشاركة، مشيراً إلى أن اليوم الأول تم تخصيصه للبنات، فيما ستكون منافسات اليوم الثاني اليوم للبنين، وأن عدد المسجلين بالنسبة للبنين يقترب من 850 لاعباً من مختلف المدارس التي نعتبرها الرافد الأساسي لاكتشاف وصقل الأبطال والبطلات في الدولة، وتعد أحد أجنحة الاتحاد التي يحلق بها مع الأندية ومراكز التدريب.

وتابع درويش: العمل مع مجلس أبوظبي للتعليم بروح الفريق يساعد على الوصول إلى الأهداف المرجوة في التوقيتات المناسبة، والتطور الكبير في انتشار اللعبة بالمدارس أكبر دليل على النجاح، بدليل أن لعبتنا دخلت اليوم إلى 64 مدرسة للبنين، و64 مدرسة للبنات، ومثلث الإبداع الذي يتحدث عنه دائماً عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد والذي يضم الأسرة والمدرسة والاتحاد والشراكة المميزة بينهم جميعاً وراء كل تطور، خصوصاً في ظل الدعم الذي تلقاه تلك الرياضة.