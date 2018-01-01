الكويت (الاتحاد)

ساعات قليلة، ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء المرتقب أمام العراق غداً، في نصف نهائي «خليجي 23» بالكويت، وتفصله 90 دقيقة عن نهائي البطولة والمنافسة على اللقب، ولا يزال الحديث عن كسر رقم الهداف التاريخي لمهاجمي الإمارات في بطولات الخليج، والمسجل باسم فهد خميس، نجم «الأبيض» والوصل الأسبق، وله 10 أهداف، حيث توقف رصيد «الأسطورة» عدنان الطلياني، أقرب ملاحقيه عند 9 أهداف، في المركز الثاني، بينما يحل علي مبخوت المهاجم الحالي للمنتخب والجزيرة، في المركز الثالث، وله 8 أهداف، وبفارق هدفين عن الهداف التاريخي لكرة الإمارات والوصل.

التقت «الاتحاد» النجمين، وتقدم عبر صفحاتها رسالة من فهد خميس إلى علي مبخوت، ورد الهداف الحالي، على الهداف التاريخي في السطور التالية.