88 فارساً في «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل» لتحدي القدرة

عصام السيد (مدريد)

تنطلق فجر غد فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل) لتحدي القدرة الذي يقام بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، لمدة ثلاثة أيام، برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، ومواصلة للنجاحات العالمية التي حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية ويشارك في السباق الرئيسي 88 فارسا وفارسة من النخبة يخوضون تحدي مسافة 160 كلم يمثلون 7 دول.

وتأتي رعاية المهرجان للحدث انطلاقا من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي للارتقاء بها، وتوسيع قاعدة السباقات في العالم.

ويتضمن المهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» (تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتستضيف مدريد سباقات المهرجان في إسبانيا، حيث يتنافس أفضل الفرسان على سباق تأهيلي لأبطال إسبانيا فئة 3 نجوم لمسافة 160 كلم، وسباقان فئة النجمتين لمسافة 120 كلم، والتي تضم بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وكأس ملك إسبانيا 2017، إلى جانب سباقان لمسافة 80 كلم فئة نجمة واحدة.