88 فارساً في «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل» لتحدي القدرة

عصام السيد (مدريد)
تنطلق فجر غد فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل) لتحدي القدرة الذي يقام بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، لمدة ثلاثة أيام، برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، ومواصلة للنجاحات العالمية التي حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية ويشارك في السباق الرئيسي 88 فارسا وفارسة من النخبة يخوضون تحدي مسافة 160 كلم يمثلون 7 دول.
وتأتي رعاية المهرجان للحدث انطلاقا من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي للارتقاء بها، وتوسيع قاعدة السباقات في العالم.
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وتستضيف مدريد سباقات المهرجان في إسبانيا، حيث يتنافس أفضل الفرسان على سباق تأهيلي لأبطال إسبانيا فئة 3 نجوم لمسافة 160 كلم، وسباقان فئة النجمتين لمسافة 120 كلم، والتي تضم بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وكأس ملك إسبانيا 2017، إلى جانب سباقان لمسافة 80 كلم فئة نجمة واحدة.
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