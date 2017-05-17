المزروعي: هدفنا الرقم «1» في «القفال»

دبي (الاتحاد)

أكد النوخذة عتيق محمد بن عبلان المزروعي، الذي قاد السفينة «مزاحم 64» للمندوس، أن هدف طاقم السفينة في السنوات المقبلة الحصول على المركز الأول في سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك بعدما جاء بالمركز الثاني في النسخة 27 التي اختتمت الأسبوع الماضي.

ونجح المزروعي بقيادة طاقم السفينة للتألق في السباق والحضور في مواقع المقدمة طوال فترة المنافسات، وقال: السباق جاء ناجحا من الجوانب الفنية والتنظيمية كافة، وحاولنا جاهدين أن نحقق المركز الأول، لكن الحصول على المركز الثاني أمر إيجابي للغاية، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي نحصل فيها على هذا الموقع، بعد أن حققنا مراكز ضمن العشرة الأوائل في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية.

وأوضح «أن فريقه ضمن مجموعة «غازي 103» وهي أربع سفن، تتدرب وتتجهز معا من أجل هذه المناسبات الرياضية البحرية».

وقال: «نشارك على مدار العام في مختلف البطولات، ونسعى للحصول على الصدارة في أي سباق نشارك فيه، لكن هناك ظروف البحر، وقرارات يجب اتخاذها في لحظة يمكن أن تؤثر على مسيرة السفينة، وتحكم على نتيجته النهائية».

وأشاد المزروعي بإطلاق سباق «دلما» في أبوظبي، الذي جاء ليعزز من الرياضة البحرية، وقال: «السباق إضافة، وشكل محطة مهمة لنا هذا الموسم، وبات غاية للجميع من أجل التفوق فيه، ونتطلع أن يساهم تغيير موعده المتوقع إلى أكتوبر في تقديم مستويات أفضل من المشاركين، حيث ستكون الرياح أقوى والطقس أفضل، لكنه أيضاً شهد نجاحاً ودعماً لنا في شهر أبريل الماضي، وسنكون أول المشاركين في النسخة المقبلة فيه».