سعيد بن مكتوم يتوج بالفضية وابن فطيس يعانق البرونزية

أحمد جمال الدين (باكو)

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بفضية رماية الإسكيت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً بباكو، وحصل سيف بن فطيس على الميدالية البرونزية لترتفع حصيلة الإمارات إلى 3 ميداليات ملونة بعد البرونزية الأخرى التي حققها الجوaدو عن طريق إيفان رومانكو في مسابقة وزن فوق 100 كجم.

ونجح رماتنا في الظفر بميداليتين دفعة واحدة بعدما اقتصرت المرحلة النهائية على 6 رماة، ثم التأهل للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى التي شهدت تفوقاً كبيراً وتميزاً ملحوظاً لقائد فريق الإمارات الشيخ سعيد بن مكتوم الذي كان قريباً من الذهبية، خصوصاً مع وجود فارق نقطة واحدة أغلب فترات الجولة النهائية، إلا أن سرعة الرياح التي بلغت 60 كم /‏‏‏س، حالت دون اقتناص المركز الأول الذي كان قريباً جداً، ليتم رفع علم الإمارات ووقوف اثنين من أبطالنا على منصات التتويج في مشهد رائع نال اهتمام كل وسائل الإعلام بالبلد المستضيف والعديد من القنوات والمحطات الأجنبية، فيما فاز السعودي سعيد المطيري بذهبية المنافسات.

وأهدى الشيخ سعيد بن مكتوم إنجازه الفضي إلى الإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أن هناك عوامل عديدة وتحديات كثيرة شهدتها مسابقة الإسكيت وقال: «نجحنا في حصد ميداليتين باسم الوطن في محفل مهم بهذا الحجم، ولابد أن ندرك تماماً أن المشوار مازال طويلاً، ولدينا أجندة حافلة بالاستحقاقات على المستويات كافة، كانت هناك صعوبات أثناء المنافسة في ظل وجود عنصر الرياح النشطة التي كادت تقلب الموازين بالكامل، والحمد لله استطعت التعامل بشكل سريع ومحاولة التأقلم على التغيرات المناخية المستمرة التي لم تستقر طوال مدة التصويب، وتلك الخبرات التي نكتسبها تأتي من مثل هذه المواقف التي تتطلب تركيزاً كبيراً، لأن الميدان مفتوح للجميع والفائز هو من يتمكن من التحكم في زمام الأمور قدر المستطاع».

وتابع: «هناك عامل آخر تفاجأنا به خلال مجريات الجولة النهائية وهي الأهم، حيث وجدنا صعوبة في كسر الأطباق بالرغم من إصابتها مباشرة، على عكس الأخرى التي كانت في المراحل التمهيدية، وكنت قريباً من الوجود في المقدمة وسنحت الفرصة أكثر من مرة، لكن في النهاية حققنا الهدف المطلوب ورفعنا علم دولتنا أمام الجميع».