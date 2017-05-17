فريق الإمارات ثالث جولة «أمجن للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

احتل الدراج سيمون كونزوني من فريق الإمارات المركز الثالث في جولة أمجن كاليفورنيا للدراجات التي فاز بها بطل العام بيتر ساجان من فريق بورا - هانزجروي، وامتدت مسافة المرحلة لأكثر من 150 كلم بدأت من شاطئ بيسمو وانتهت في خليج مورو، وسط أداء مميز لفريق الإمارات وتمكن الدراج فيجارد ستيك من اجتياز خط النهاية مع العشرة الأوائل في التصنيف العام.

وقال الدراج سيمون كونزوني من فريق الإمارات: «تسرني النتيجة التي حققتها، أشكر فريقي لدعمهم لي. لقد مكّننا وجود زورلو ضمن المجموعة المتقدمة من التقدم ضمن المجموعة وتوفير طاقاتنا إلى أن تمكن زملائي في الفريق من مساعدتي في الانطلاق بسرعة قبل 300 متر من خط النهاية».

وأوضح ماريو سكيريا، المدير الرياضي لفريق الإمارات: «كان الأداء مميزاً وعملوا جميعاً بشكل جيد خلال المرحلة الثالثة. كان أحد أهدافنا لهذه المرحلة أن يكون واحد من فريقنا على الأقل ضمن المجموعة المتقدمة، وتمكن زورلو من تحقيق هذا الهدف. وفضلاً عن ذلك، فنحن فخورون بأداء كونزوني المذهل الذي ضمن له الانضمام إلى منصة التتويج بعد تنافسه مع بعض أفضل الدراجين في سباقات السرعة في العالم. ونتطلع الآن إلى تحقيق نتائج مميزة في المراحل الأربع المتبقية من السباق». ويشارك عدد من الدراجين من فريق الإمارات في النسخة الثانية عشرة من جولة كاليفورنيا، وهم سيمون كونزوني، ويوسف ميرزا، وفيليبو غانا، وماركو كومب، وفيجارد ستيك لاينجن، وكريستيان دوراسيك، وفيدريكو زورلو، وأندريا جوارديني.