الاتحاد الأوروبي يقاضي إيطاليا بسبب انبعاثات «فيات كرايسلر»

بروكسل (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا لعدم قيامها بالتحقيق فيما إذا كانت فيات كرايسلر لتصنيع السيارات قد قامت بتثبيت أجهزة في مركباتها للتلاعب في قيم انبعاثات الغاز. وقالت إلزبيتا بينكوسكا مفوضة السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، «شركات تصنيع السيارات تتعامل مع اختبارات الانبعاثات باستهتار- والبعض حتى انتهك القانون». وأضافت «فضيحة الانبعاثات أظهرت أن مسؤولية إنفاذ القانون ومعاقبة منتهكيه لا يمكن أن تظل متروكة فقط للدول الأعضاء منفردة».

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت نداء في اللحظة الأخيرة تطالب المفوضية بتأجيل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلاد. كما بدأت المفوضية ديسمبر الماضي دعاوى مخالفات ضد سبع دول بالاتحاد، من بينها بريطانيا وألمانيا، لعدم فرضها عقوبات كافية على شركة فولكسفاجن الألمانية لتصنيع السيارات لتلاعبها في بيانات انبعاثات مركباتها التي تعمل بالديزل.

وجاء التحرك بعد الفضيحة العالمية التي أحاطت بفولكسفاجن عام 2015 عندما اكتشفت السلطات الأميركية أن الشركة تستخدم تكنولوجيا في مركباتها التي تعمل بالديزل لخفض انبعاثات أكسيد النيتروجين خلال الاختبارات.