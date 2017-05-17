أوروبا وأميركا تدرسان حظر «لاب توب» على متن الطائرات

بروكسل (د ب أ)

التقى مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي مع مفوض شؤون الأمن الداخلي الأميركي أمس، في بروكسل لبحث تهديدات تواجه أمن الطيران.

وتدور الشائعات بأن واشنطن تفكر في حظر استخدام أجهزة إلكترونية، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمول، على متن الطائرات من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ويتم حالياً تطبيق إجراء مشابه في الرحلات الجوية المباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في الشرق الأوسط.

ويشمل الحظر أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي وقارئ الكتب الإلكترونية والكاميرات، ولا بد من وضع هذه الأجهزة في الأمتعة التي تخضع للفحص، ويتم استثناء أي جهاز طبي حاصل على موافقة، ولكن مع خضوعه لفحص إضافي، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اقتراح عقد اجتماع الأمس جاء من قبل وزير الشؤون الداخلية الأميركي جون كيلي لبحث التهديدات الحالية والناشئة التي تواجه أمن الطيران العالمي. وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أكد الحاجة «لعمل مشترك ومنسق»، ويخشى بعض المسؤولين في صناعة الطيران من أن يكون للحظر تأثيرات اقتصادية خطيرة.

وذكر كيفين ميتشل، رئيس «تحالف الطيران التجاري»، وهي مجموعة ضغط، في بيان أن «فرض حظر من جانب أوروبا يمكن أن يؤثر على 3500 رحلة جوية أسبوعياً في هذا الصيف و65 مليون مسافر سنوياً. المخاطرة الاقتصادية بالنسبة لشركات الخطوط الجوية وصناعة السفر والسياحة تزيد في حجمها على التهديدات التي تشكلها الأوبئة أو البراكين أو الحروب». وأضاف «تداعيات ذلك يمكن أن تسبب موجة تسونامي اقتصادية مماثلة لتلك التي يحلم بها الإرهابيون، ولكنها ستحدث بناء على توجيهات الحكومة».