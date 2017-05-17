«ماكدونالدز» تسحب إعلاناً يستغل الأطفال

لندن (أ ف ب)

سحبت «ماكدونالدز» إعلاناً تلفزيونياً أمس، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين اتهموا فيها المجموعة باستغلال حالة الأسى لدى طفل فقد والده للترويج لشطيرة برجر بالسمك.

وكتبت «ماكدونالدز بريطانيا» عبر «تويتر»، «قررنا سحب إعلان داد التلفزيوني اعتباراً من اليوم. نعتذر من دون تحفظ عن أي إزعاج تسببنا به». ويصور الإعلان المثير للجدل فتى يسأل والدته عن والده المتوفى الذي يبدو مختلفاً للغاية عن ابنه في كل شيء من مهارات كرة القدم إلى نوع الأحذية المفضلة. غير أن الوضع يتبدل عندما يبدأ الطفل بتناول شطيرة برجر بالسمك من «ماكدونالدز».