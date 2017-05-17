تراجع الناتج الصناعي لليابان



تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017 طوكيو (د ب أ) أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال مارس الماضي بأقل من التقديرات الأولية. وبحسب بيانات الوزارة، فقد تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع الناتج الصناعي خلال مارس الماضي بنسبة 2.1% وذلك بعد نمو بمعدل 3.2% خلال فبراير الماضي. وتراجع حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال مارس بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية المنشورة يوم 28 أبريل تشير إلى تراجعه بنسبة 1.1% شهريا.