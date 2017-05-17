  • الخمس 21 شعبان 1438هـ - 18 مايو 2017م

العراق أكبر مورد للهند في أبريل

النفط يصعد والأسواق تترقب المخزونات الأميركية
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تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017

عواصم (رويترز)

صعدت أسعار النفط أمس، قبيل إعلان البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأميركية التي قد تعطي المستثمرين مؤشرات على ما إذا كان خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يحقق تقدما في تقليص تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا إلى 51.98 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 18 سنتا إلى 48.84 دولار للبرميل. وبدأ الخامان معاملات أمس، على انخفاض بعد بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية زادت بواقع 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 12 مايو الجاري إلى 523 مليون برميل.

وكان خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل يوم الاثنين، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك وبعض المنتجين المستقلين.

وكان الاتفاق في البداية على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن الرياض وموسكو قالتا إنه ينبغي تمديد الاتفاق حتى مارس 2018. وتناقش أوبك تمديد الاتفاق في الاجتماع الذي يعقد يوم 25 مايو الجاري. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، إن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، سيلتقي مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في موسكو اليوم.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط وتتبع حركة السفن أن العراق حل محل السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل الماضي، حيث سعت المصافي لتعزيز هوامش التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل الأرخص ثمنا. ... المزيد
     
 

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