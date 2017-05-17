«رأس الخيمة الوطني» يوفر تحويلاً فورياً للأموال إلى باكستان

رأس الخيمة (الاتحاد)

يقدم بنك رأس الخيمة الوطني خدمة تحويل أموال فورية، خلال 60 ثانية فقط، إلى باكستان، من أي من فروع بنك رأس الخيمة الوطني إلى بنك حبيب المحدود وبنوك رئيسة أخرى في باكستان، بموجب اتفاقية وقعها الطرفين. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني «أسعار تحويل الأموال التي نقدمها في البنك تنافسية للغاية مع الأسعار الموجودة في مراكز الصرافة في الإمارات». ويمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني الآن إرسال الأموال إلى باكستان مجاناً من أي فرع من فروع البنك دون الحاجة للقلق بشأن وقت التوقف عن إجراءات اعتماد الودائع من البنك.

من جانبه، قال أنور زيدي، المدير العام ورئيس المؤسسات المالية وخدمات المعاملات العالمية والتحويلات العالمية للأعمال في بنك حبيب المحدود «فخورون جداً بهذه الشراكة بين بنك حبيب المحدود وبنك رأس الخيمة الوطني. وسنمكّن عملاءنا من إرسال الأموال إلى باكستان فورا وبطريقة آمنة ومريحة. ويمكنهم الآن تجربة حسابات التحويل الفوري للأموال مع بنك حبيب المحدود من خلال خدمة راك لتحويل الأموال».