«بلدية دبي» تبحث مع «إعمار العقارية» تطوير الخدمات

دبي (الاتحاد)

قام وفد من إدارة التخطيط في بلدية دبي يرأسه المهندس نجيب صالح مدير إدارة التخطيط، وضم عددا من رؤساء الأقسام والشعب والاختصاصيين في الإدارة بزيارة لمؤسسة إعمار العقارية بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما ودراسة كيفية تطوير خدماتها بما يخدم سكان الإمارة.

كان باستقبال الوفد المدير التنفيذي أحمد المطروشي الذي رحب بالوفد الزائر، وأشاد بجودة الخدمات المقدمة من قبل البلدية وجهودها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وقدم فريق شركة إعمار عرضاً عن المشاريع العمرانية للمؤسسة وعروض تفصيلية عن أهم هذه المشاريع مثل مشروع Dubai Creek Harbour الذي يعتبر من المشاريع الرائدة عالمياً، ومشروع Dubai Hills Estate بالإضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى في إمارة دبي.

وأشاد المهندس نجيب بجهود مؤسسة إعمار العقارية في تطوير الجانب العمراني للإمارة ولمكانتهم الريادية في مجال المشاريع العمرانية.

وفي نهاية العرض، تم طرح بعض الأفكار التطويرية والتحسينية للخدمات المقدمة من قبل إدارة التخطيط وإمكانية التعاون في سبيل الوصول إلى خدمات ذات طابع فريد من نوعه تسهم في رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع.