انطلاق معرض «سوق الجبيل» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، معرض سوق الجبيل لدعم المشاريع الوطنية والذي تنظمه الدائرة في سوق الجبيل من 17 ولغاية 20 مايو الجاري، ويشتمل المعرض على عرض لمنتجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية من خلال تخصيص 14 جناحاً، ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال، وشارك في الافتتاح علي السويدي عدد من مديري الإدارات ومسؤولي الدائرة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في بيانٍ أن تنظيم سوق الجبيل لدعم المشاريع الوطنية يأتي ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية ودعماً للقطاع المنزلي.

وأضاف أن الدائرة تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته بمساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم، ودعم وتشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم.