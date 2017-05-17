66 ألف شركة هندية تعمل في دولة الإمارات

دبي (الاتحاد)
قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي «نحن نعيش في عصر يشهد نمواً وتسارعاً في العلاقات بين الإمارات والهند، ويظهر هذا بوجود 2.6 مليون وافد هندي يعيشون في الإمارات، و26 ألف شركة هندية، وأكثر من 40 ألف شركة مقرها الإمارات ويمتلكها هنود غير مقيمين».
جاء ذلك خلال استضافة مركز دبي المالي العالمي مجموعة بارزة من كبرى الشركات الاستشارية الهندية خلال فعالية خاصة أمس، استهدفت تعزيز العلاقات القوية للمركز مع المجتمع المالي والاستثماري في الهند.
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وتهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 2024 إلى تحقيق المزيد من النمو، وجذب المزيد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الهندية العاملة خارج المركز، وقد صممت حوافز التسعير الحالية في المركز لجذب المزيد من الشركات الهندية إلى دبي التي تمثل أكبر منظومة للصناديق في المنطقة.
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وشهدت العلاقات بين مركز دبي المالي العالمي والهند تطوراً لافتاً، بدءاً من استضافة المركز لمؤسسة مالية هندية واحدة فقط عام 2007، ليصبح اليوم وجهة للعديد من الشركات الهندية. وتعكس التطورات الأخيرة قوة حضور مركز دبي المالي العالمي بالنسبة للأعمال التجارية والمالية الهندية، حيث قامت شركة «يو تي آي إنترناشيونال»، أكبر مدير للأصول في الهند، بإنشاء أحدث صندوق لها في مركز دبي المالي العالمي. وقال برافين جاغواني، الرئيس التنفيذي لشركة يو تي آي إنترناشونال «يوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لازدهار قطاع إدارة الأصول».