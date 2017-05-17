66 ألف شركة هندية تعمل في دولة الإمارات

دبي (الاتحاد)

قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي «نحن نعيش في عصر يشهد نمواً وتسارعاً في العلاقات بين الإمارات والهند، ويظهر هذا بوجود 2.6 مليون وافد هندي يعيشون في الإمارات، و26 ألف شركة هندية، وأكثر من 40 ألف شركة مقرها الإمارات ويمتلكها هنود غير مقيمين».

جاء ذلك خلال استضافة مركز دبي المالي العالمي مجموعة بارزة من كبرى الشركات الاستشارية الهندية خلال فعالية خاصة أمس، استهدفت تعزيز العلاقات القوية للمركز مع المجتمع المالي والاستثماري في الهند.

وأضاف سلمان جعفري «تشكل المؤسسات الهندية ثالث أكبر مجموعة من الشركات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بعد أميركا وبريطانيا. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للشركات والمؤسسات الهندية حيث يوفر لها الاستقرار السياسي والمالي، وبيئة داعمة للمستثمرين، وبنية تنظيمية وقانونية قوية».

وتهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 2024 إلى تحقيق المزيد من النمو، وجذب المزيد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الهندية العاملة خارج المركز، وقد صممت حوافز التسعير الحالية في المركز لجذب المزيد من الشركات الهندية إلى دبي التي تمثل أكبر منظومة للصناديق في المنطقة.

ودفعت التغييرات الأخيرة في اللوائح التنظيمية المحلية في الهند والمعاهدة الضريبية بين الهند وموريشيوس، شركات إدارة الأصول الهندية، إلى السعي وراء سلطات تنظيمية بديلة للصناديق. وفي ضوء ذلك، حظي مركز دبي المالي العالمي باهتمام كبير من شركات إدارة الأصول الهندية، بفضل ما يوفره من بيئة قانونية وتنظيمية شاملة إلى جانب مساعيه لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال وإطلاقه لنظام صناديق المستثمرين المؤهلين.

وشهدت العلاقات بين مركز دبي المالي العالمي والهند تطوراً لافتاً، بدءاً من استضافة المركز لمؤسسة مالية هندية واحدة فقط عام 2007، ليصبح اليوم وجهة للعديد من الشركات الهندية. وتعكس التطورات الأخيرة قوة حضور مركز دبي المالي العالمي بالنسبة للأعمال التجارية والمالية الهندية، حيث قامت شركة «يو تي آي إنترناشيونال»، أكبر مدير للأصول في الهند، بإنشاء أحدث صندوق لها في مركز دبي المالي العالمي. وقال برافين جاغواني، الرئيس التنفيذي لشركة يو تي آي إنترناشونال «يوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لازدهار قطاع إدارة الأصول».