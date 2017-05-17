  • الخمس 21 شعبان 1438هـ - 18 مايو 2017م

زادت 11 مليار درهم لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2014

«المركزي»: الودائع الحكومية ترتفع 5.7% إلى 205 مليارات درهم خلال أبريل
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تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية للقطاع المصرفي بالدولة إلى نحو 205 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، في مؤشر على توجه الحكومة لزيادة إنفاقها في السوق المحلية، خلال الفترة الحالية والمقبلة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وتسهم الودائع الحكومية أيضاً في دعم مستويات السيولة للقطاع المصرفي بالدولة، وتساعد على تعزيز متانة القطاع ومنحه مرونة أكبر في التعامل مع خيارات تمويل قطاعات الأعمال بالسوق المحلية.

وارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 5.7% خلال أبريل الماضي، بزيادة نحو 11 مليار درهم فوق مستوى الرصيد المتوفر بنهاية مارس عند 194 مليار درهم تقريباً.

وتظهر البيانات أن الودائع شبه النقدية، التي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، استقرت تقريباً عند مستوى 767 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مع تراجع طفيف بلغت قيمته نحو مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس البالغ 768 مليار درهم تقريباً.

أما الودائع النقدية التي تشمل كل الودايع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك ان يسحب على اساسها من دون إخطار مسبق، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 3 مليارات درهم لتصل إلى 442 مليار درهم بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 439 مليار درهم بنهاية مارس من نفس العام. ... المزيد
     
 

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