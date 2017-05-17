«المركزي»: الودائع الحكومية ترتفع 5.7% إلى 205 مليارات درهم خلال أبريل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية للقطاع المصرفي بالدولة إلى نحو 205 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، في مؤشر على توجه الحكومة لزيادة إنفاقها في السوق المحلية، خلال الفترة الحالية والمقبلة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وتسهم الودائع الحكومية أيضاً في دعم مستويات السيولة للقطاع المصرفي بالدولة، وتساعد على تعزيز متانة القطاع ومنحه مرونة أكبر في التعامل مع خيارات تمويل قطاعات الأعمال بالسوق المحلية.

وارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 5.7% خلال أبريل الماضي، بزيادة نحو 11 مليار درهم فوق مستوى الرصيد المتوفر بنهاية مارس عند 194 مليار درهم تقريباً.

وتظهر البيانات أن الودائع شبه النقدية، التي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، استقرت تقريباً عند مستوى 767 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مع تراجع طفيف بلغت قيمته نحو مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس البالغ 768 مليار درهم تقريباً.