«معرض المطارات» يختتم أعماله بحضور 7200 من كبار المسؤولين

دبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة السابعة عشرة من معرض المطارات أعمالها بنجاح باهر، حيث أبلغ العارضون عن تحقيق رقم قياسي على صعيد الصفقات التجارية المحتملة، فيما حظي المعرض بحضور ما يزيد على 7200 خبير ومسؤول في قطاع الطيران حول العالم. وأكد ما يزيد على 50% من العارضين مشاركتهم العام المقبل، ما يعكس الثقة الكبيرة بقطاع الطيران في الشرق الأوسط وفي معرض المطارات.

وشهد معرض المطارات السنوي الأضخم في العالم والذي إمتد ثلاثة أيام، مع ختام أعماله أمس، مشاركة ما يزيد على 300 عارض من أكثر من 50 بلداً.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض المطارات: حظيت الدورة السابعة عشرة من المعرض بأضخم تمثيل دولي على الإطلاق، وذلك من خلال ثمانية أجنحة دولية، ما مكن المشاركين العالميين من عرض وإطلاق منتجاتهم، وخدماتهم، وحلولهم.

وقال العارضون إن معرض المطارات 2017 ساعدهم على تعزيز علاقاتهم التجارية القائمة، وأكدوا أنهم تلقوا عروضا جدية حول أعمالهم التجارية.

وشهد برنامج ربط الأعمال الذي تم تنظيمه على هامش معرض المطارات، مشاركة ما يزيد على 200 مشتر مما يزيد على 50 هيئة إقليمية، ووفر للمشاركين فرصاً لا نظير لها. وقد تم في المجمل خلال الأيام الثلاثة للمعرض، عقد أكثر 4500 اجتماع بين المشترين المستضافين والعارضين.

وكانت الدورة السابعة عشرة من معرض المطارات حصلت على الدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، وغيرها من المؤسسات والشركات.