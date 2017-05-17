«الجمارك وتيسير التجارة» يوصي بتنسيق جهود تسهيل التجارة العالمية

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي فعاليات منتدى الجمارك وتيسير التجارة بمشاركة أكثر من 100 مشارك، حيث أجمع المشاركون على أهمية تنسيق الجهود فيما يتعلق بتسهيل التجارة العالمية.

ونظم واستضاف المنتدى غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية - الإمارات والشراكة مع غرفة التجارة الدولية وبدعمٍ من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. وناقش المنتدى مواضيع مختلفة شملت التجارة الرقمية، وفوائد اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وآلية تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة.

وقال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إن دبي تشكل وجهة مثالية لاستضافة مثل هذا المنتدى، حيث تعتبر الإمارة رائدةً عالمياً في مجال تسهيل التجارة، معتبراً أن البنية التحتية لدبي وحلول التجارة الذكية المتوفرة فيها تجعل منها مركزاً رئيساً لحركة التجارة العالمية بين أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ولفت إلى أن الإمارات كانت أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التزام الدولة الشديد بتحسين التجارة العالمية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع بين الدول.