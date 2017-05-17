أحمد النعيم.. الصبر والمثابرة طريقي إلى النجاح

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شق رجل الأعمال الإماراتي أحمد عيسى النعيم طريقه في عالم الأعمال منذ الصف الأول الابتدائي ببيع الساندوتشات والحلوى للطلاب، ليفتتح في الصف الثاني مقصفا في مدرسته، وقرن الدراسة بالعمل إلى أن وصل للمركز التاسع على قائمة «فوربس» لأغنى رجال الأعمال الإماراتيين.

حصل النعيم، الذي ولد عام 1950 بإمارة رأس الخيمة، على الشهادة الثانوية، التي أدى امتحاناتها كغيره من طلاب الإمارة في الكويت، ثم توجه لدراسة هندسة الاتصالات ببريطانيا، وحصل هناك على دبلوم في إدارة هندسة الرادار من كلية ماركوني ببريطانيا، عقب حصوله على البكالوريوس من جامعة برايتون.

وكغيره من رجال الأعمال الذين نجحوا في قهر الظروف والتغلب على الصعوبات، بدأ أحمد النعيم رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري، رئيس مجلس إدارة النعيم سيتي سنتر، خطواته الأولى في فترة مبكرة من حياته.

وقال النعيم إن الصبر والمثابرة والإصرار والصدق في التعامل مع الآخرين والاستفادة من الأخطاء كانت الدروس الأولى التي تلقيتها من والدي، الذي كان يمتلك «دكاناً» خلف البنك البريطاني في رأس الخيمة لبيع المواد الغذائية والحطب والمالح، حيث عملت معه في سنواتي الأولى، وساهمت تلك الفترة في غرس حب التجارة داخلي، حيث بدأها بمشروع لبيع الساندوتشات والحلوى في الصف الأول، توسع إلى مقصف مدرسي في العام التالي، في فترة كانت الحياة فيها بسيطة وتتطلب مزيداً من العمل والمثابرة، وحسن التخطيط، مع عدم إغفال دور التعليم، الذي ساهم في إحداث النهضة الكبيرة التي نراها الآن في ربوع دولتنا، مشيراً إلى أن رأس الخيمة كانت محظوظة في تلك الفترة بإصرار المغفور له الشيخ صقر القاسمي، طيب الله ثراه، على تعليم جميع أبناء الإمارة وحرصه على استكمال تعليمهم خارج الدولة بعد انتهاء المرحلة الثانوية.